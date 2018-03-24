Az Uyumak Erken Ölümün Habercisi Olabilir!

Yaşamınızı uzatmak için hayatınızda 5 değişiklik yaparak uyku sorununuza çözüm bulabilirsiniz.

Günümüzde birçok insan uykuyla ilgili sorun yaşıyor. Yatakta saatlerce dönüp uyuyamamak ve sabahları saatinden erken kalkmak daha büyük hastalıkların habercisi olabilir. Çünkü modern dünyada bizleri ödüren hastalıkların çoğunun uykuyla bağlantısı bulunuyor. Kalp krizi, şeker hastalığı, obezite ve felç gibi hastalıklardan birine sahip olmanız uykunuzun düzensiz olmasının nedeni olabilir.

Ayrıca düzensiz uyku yukarıda belirtmiş olduğum hastalıkları tetikliyor ve şiddetini arttırıyor. Bunun yanı sıra uyku sorununun nedeni sonunda intihara sürükleyecek bir psikolojik bozukluktan da kaynaklanıyor olabilir. Özellikle dikkate alınması gereken uyku sorununa "Neden uyuruz" kitabının yazarı Prof. Dr. Matthew Walker’ın 5 önemli adımını izleyerek çözüm bulabilirsiniz.

Neler Yapmalısınız?

Hafta sonu da dahil olmak üzere, her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.

Akşamları uykunuzun gelmesi için belirli saatlerde ışıkları söndürün.

Uykuya dalmak için vücut sıcaklığınızın düşmesi gerekiyor. Yatak odanız çok sıcak olmasın 18.5 °C uyku için ideal bir sıcaklık.

Yatakta uyanık kalmamaya özen gösterin, çünkü beyninizin yatağa yatmayı uyumak olarak algılaması gerekiyor. 15-20 dakika uyuyamadığınız taktirde kitap okuyun ve teknolojik aletlerin ekranına bakmamaya özen gösterin.

Öğleden sonra kafein almayın. Sizi uyanık tutar ve derin uykuyu engeller. Ayrıca akşamları alkol almamaya çalışın.

Eğer Prof. Dr. Matthew Walker’ın basit adımlarını izlerseniz bir süre sonra yatma ve kalkma saatlerinize alışacağınız için hem uyku probleminiz azalacak hemde daha düzenli bir yaşama sahip olacaksınız. Her ne kadar uyku sorunu önemsiz gibi gözükse de beraberinde kötü hastalıkları getirebiliyor ve ömrünüzü kısaltabiliyor.