AZIO’nun Yeni Hamlesi: Lüks Mekanik Klavye!

AZIO'nun yeni hamlesi olan deri daktilo retro klavye, lüks ve retro görünümüyle kalpleri fethedebilir.

Mekanik klavyelerin izlerinin bizleri geçmişe götürdüğü bir gerçek. Bahsettiğimiz şey ise, daktiloya benzeyen tuş yapısı ve o benzersiz dokunma hissi. Her ne kadar böyle hisseden insanlar olsa da bunların yanında oyuncuların ve hızlı yazı yazmak durumunda kalan insanların da tercihi yine mekanik klavyeler. AZIO bizlere nostalji yaşatmak istemiş olacak ki retro klavye konseptini deri ile birleştirip piyasaya sürmüş. Her ne kadar bir oyun klavyesi olmasa da tasarımı ve mekanik oluşundan dolayı tercih sebebi olabilir.

AZIO yeni bir mekanik retro klavye çıkartıyor. Kablosuz modeli için 110$ fiyatı olan klavyenin kablolu modelinin fiyatı ise 95$. Windows ve Mac uyumluluğu bulunan klavyenin üç rengi bulunuyor. Posh (lüks, gösterişli anlamında), Artisan (usta, zanaatkar anlamında), Onyx (akik taşı anlamında).

Fakat küçük bir detay var ki bu son moda daktilo klavye merakının bu kadar ileri gitmesi şaşırtıcı. Aynı fiyata alınabilecek klavye listesinin bir hayli geniş olduğu da ortada. Ancak görüntüye çok önem veriyorsanız bu lüks deri klavyeyi satın almak için tek engel ise fiyatı. İşte AZIO’nun gösterişli tanıtım filmi: