Aztekler’in Kurban Ettiği 650 İnsanın Kafatası Bulundu!

ABD’nin Mexico City şehrinde modern hayatın altında garip tüneller ve raflara dizilmiş tam 650 kafatası bulundu. İlk incelemeler, Aztekler'e kurban giden insanlara işaret ediyor.

Antik medeniyetlerin kalıntıları, bazen beklenenden daha yakın çıkıyor. Mexico City’de de durum tam olarak böyleydi. Routers haber ajansına göre çoğu kadın ve çocuk olan 650’den fazla kafatası, bir Aztek tapınağının kalıntıları arasında bulundu. Söz konusu yapının, Amerika kıtasına gelen İspanyolları korkutmak için inşa edildiği belirtiliyor.

Bu zamana kadar Aztek’lere ait olan bütün keşfedilmiş benzeri yapılar kurbanların genelde savaşçılar olduğu yerlerdi, ancak bu keşif Aztek medeniyeti hakkında bilinenleri sorgulattı. Biyolog ve antropolog Rodrigo Bolanos, "Sadece erkekler ve savaşçılardan oluştuğunu düşünüyorduk. Daha önce eşi benzeri görülmeyen bir durumla karşı karşıyayız” şeklinde konuşuyor.

İnsan kurbanlar, Aztekler ve diğer antik Amerikan toplumlarında geleneksel bir ritüeldir. Tanrılara yönelik yapılan uygulamanın, insanlığın refahına katkıda bulunacağına yönelik bir inanç hakimdi.

Söz konusu kalıntılar, Aztekler’in gelenekleri ve gelişim süreçleri açısından bilinen birçok şeyi değiştirebilir. Bölgedeki araştırmalar devam ediyor.