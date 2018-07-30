Azteklerin savaş işareti için kullandıkları, şu ana dek duyup duyabileceğiniz en korkunç seslerden birini çıkaran bu ölüm düdüğü, binlerce insanın aynı anda feryat etmesi gibi enteresan bir sese sahip.

Gerçek bir insan kafatası ve çeşitli taşlar yoluyla yapılan bu 'garip' enstrüman, 90'lı yıllarda bir arkeolog tarafından keşfedildi. Mexico City yakınlarında keşfedilen bu enstrümandan iki tanesi, bir insan kurban etme ayininden kaldığı düşünülen iskeletin yanında bulundu.

Hem kalın hem de tiz sesleri beraber barındıran ve oldukça ürkütücü bir ses çıkaran bu enstrüman, bu güne dek insan çığlığına en çok benzeyen enstrüman olarak görülüyor. Azteklerin bu enstrümanla düşmanlarının çığlıklarını, haykırışlarını hayal ederek savaşa girdikleri düşünülüyor. Bir diğer teori de bu düdüğün, savaşta karşı tarafı korkutmak için arka cephelerden sürekli çalındığı yönünde.

İki teori dışında başta da belirttiğimiz gibi bu enstrümanın bir insan kurbanı ayininde bulunmuş olması, o sıralarda kullanıldığı izlenimi uyandırıyor. Her halükarda oldukça korkunç bir ses olduğu gerçek. Sesle ilgili paylaşılan videoyu hemen aşağıdan dinleyebilirsiniz.