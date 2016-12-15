Bir Dediğinizi İki Etmeyecek, Tüp İçinde Yaşayan Robot Azuma ile Tanışın!

Gatebox, cam bir tüpün içinde yaşayan sanal robot çıkardı. Robot sizin için evdeki toz alan sistemi aktif edebiliyor ve zamanladığınız ev işlerini yapabiliyor. Ayrıca kendisi ile küçük diyaloglar da kurabiliyorsunuz.

Ev işlerinde robot kullanmaya başlamamıza daha yıllar var. Fakat bu, sanal robot kullanmamıza engel değil. Gatebox, yaptığı 3D sanal robotla ev işlerini otomatize etmenizi sağlıyor. Üstelik bu robot cam bir tüpte yaşıyor, tıpkı bilim kurgu filmi gibi!

Robot, konuşmasından görünümüne dek bir anime karakteri gibi tasarlanmış. Verdiğiniz bazı görevleri yapıyor. Evdeki tozu çeken sistemi aktifleştirip, ışıkları açıp kapayabiliyor. Tabii görünümünden Japon yapımı olduğunu anladınız. İsmi Azuma Hikari, websitesine buradan erişebilirsiniz.

Gatebox Azuma’yı “ilk karakter” olarak tanımlamış, bu da yenilerinin geleceğini gösteriyor. Sesle doğrudan iletişim kurabiliyorsunuz, ancak iş görüntülü konuşmaya geldiğinde Azuma’nın yüzüne bakmalısınız. Android veya iOS işletim sistemleri üzerinden, evde değilken bile konuşabilirsiniz.

Gatebox, 22x36x52 cm hacminde ve 5 kg ağırlığında. Projektörü 1280x720 çözünürlükte görüntü veriyor. Bir dizi kamera, mikrofon ve çeşitli sensörlere sahip. İlk çıktığında sadece Japonca dil desteği olacak, ancak zamanla diğer dillere de destek sağlayacak. Çıkış fiyatı 2.600 dolar olacak. Gatebox, 2017’nin Aralık ayına dek piyasaya sürülmeyecek. İngilizce versiyonu için ise ön sipariş verilebiliyor, yalnız en az 3000 dolara mal oluyor. Aslında bir robotun insanla konuşması biraz ürkütücü gibi. Ancak yalnız yaşama oranları gittikçe artıyor. Bu nedenle konuşacak birine ihtiyaç duyanlar, Azuma’yı edinebilirler.