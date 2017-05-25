Dünyanın en küçük cep bıçağı B-2 Nano Blade Kickstarter'da. Bıçak, tasarım olarak B-2 hayalet uçaklarından ilham alınarak tasarlanmış.

B-2, yeni bir Kickstarter projesi ile geldi. Zor bir durumda dağın başında tek başınıza kaldığınızda hayatınızı kurtaracak B-2 Bomber Nano Blade isimli bu bıçak yalnızca dünyanın en küçüğü değil, aynı zamanda birçok işlemi de yapabilmenizi sağlıyor.

Yaklaşık 14 gün önce Kickstarter’da açılan B-2 Bomber Nano Blade bıçağı, yalnızca 5000 dolar olan hedefini katlayarak 289,420 dolara ulaşmış durumda. Gerek kişisel güvenlik gerekse zor durumlardan kurtulmak için geliştirilen B-2 Nano Blade, çok küçük olduğu için her daim yanınızda bulundurabiliyorsunuz. Bıçak açıkken yalnızca 80 mm uzunluğunda, 20 mm genişliğinde ve 5 mm kalınlığında oluyor. Kapandığında ise 48mm’e kadar ufalan bıçak, ultra hafif ağırlığı ile yanınızda olduğunu bile hissettirmeyecek. Yalnızca 28 gram ağırlığındaki bıçağın tasarımının, ünlü hayalet uçaklar B-2'lerden ilham alınarak yapıldığı açıklandı. 440C siyah paslanmak çelik materyalinden üretilen cep bıçağı, ormanda veya dağın bir yerinde kaldığınızda, doğadaki neredeyse her şeyi kesebilmenizi sağlıyor.

B-2 Bomber Nano Blade 440C'deki siyah paslanmaz çelik, bıçağın insanoğlunun yarattığı en sağlam cep bıçaklarından birisi olmasını sağlıyor. B-2 Bomber Nano Blade için hazırlanmış özel videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.