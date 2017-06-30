Galaxy S8 ve Galaxy S7 Kamera Karşılaştırması!

Malumunuz her iki cihaz da çıktığı dönemin Android tahtına sahip olan amiral gemisi telefonlar. Ayırca kameraları konusunda da fazlasıyla iddialılar. Peki hangisinin kamerası daha iyi?

Uzunca bir süre piyasadaki en iyi telefon kamerasına sahip olan Galaxy S7'den sonra Samsung, Galaxy S8 ile kaliteyi arttırmak için bazı değişiklikler yaptı. Ancak söz konusu değişiklikler tartışma konusu oldu. Tüm bu sürecin ardından geçtiğimiz hafta Samsung, ISOCELL sensör teknolojisine resmiyet kazandırdı ve amiral gemilerindeki kameraların deneysel bir süreç için kullanıldığını açığa çıkarmış oldu.

Aşağıda gördüğünüz fotoğraflar, otomatik modda Sammobile editörleri tarafından çekilmiş görüntüler. Yani temel düzeyde bir karşılaştırma konusu ve aynı zamanda otomatik mod, kamera uygulamalarının ne kadar iyi çalıştığının bir göstergesi konumunda. Fotoğraflara göz attıktan sonra alttaki anket sorumuza cevap vermeyi unutmayın:

Karşılaştırma 1:

Galaxy S7:

Galaxy S8:

Karşılaştırma 2:

Galaxy S7:

Galaxy S8:

Karşılaştırma 3:

Galaxy S7:

Galaxy S8:

Karşılaştırma 4:

Galaxy S7:

Galaxy S8: