Galaxy S8, Note 7 Modelleriyle Birlikte Görüntülendi!

Samsungun yeni gözdeleri S8 ve S8 Plus bir önceki amiral gemisi Note 7 ile birlikte görüntülendi!

Şu ana kadar gelen haberlerden hareketle yeni Galaxy S8’in çok iyi bir cihaz olacağını biliyoruz. Ne kadar etkileyici olacağına elbette resmi lansmanından sonra karar verecek olsak da gelen haberler şimdilik her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor. Daha önce S8 ve S8 Plus yanyana görüntülenmişti.

Sızan bilgiler sayesinde artık aklımızda net bir resim oluştu. Fakat Samsung’un yapacağı lansman ile cihaz hakkında çok daha fazla şey öğreneceğimiz kesin. Çerçevesiz ekranı ve tasarımıyla bu senenin en güçlü telefonlarından birisi Galaxy S8, elbette önceki yıl bir krize sebep olan Note 7 ile karşılaştırılacaktır. Açıkçası firmanın bu tip bir krizi tekrar yaşamamak adına çaba sarfettiği ortada.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta soldaki telefon S8 ortadaki Note 7 ve sağdaki S8 Plus. “Babadan oğula nesil bunlar” dedirtecek karede, üç amirali aynı anda görmek bizi oldukça heyecanlandırdı. Her ne kadar Note 7 patlama sorunları yaşamış olsa da tasarımsal olarak Galaxy S7 ve S7 Edge'in üzerine katan Note 7, batarya sorunu dışında harika bir telefondu. Buradan bakıldığında ise tasarımsal olarak önemli geliştirmelerin yapıldığı net bir biçimde görülen Galaxy S8, Note 7'nin ana hatlarını da taşıyor diyebiliriz.

Tekrar hatılatmakta fayda var: Galaxy S8 ve S8 Plus 29 Mart’ta görücüye çıkacak ve 21 Nisan’da tüm dünyada satışa sunulacak. Ön sipariş vermek isteyenler ise 10 Nisan tarihini bekleyecek.