Hayatımızı Değiştirebilecek 10 Ekran Tasarımı Patenti

Teknolojinin bugünü nasıl ki şu an kullandığımız ve geleceği duyurulan cihazlarsa, yarını da patenti alınmış ve gizlice geliştirilmekte olan cihazlar diyebiliriz. Sizler için patenti alınmış 10 farklı tasarımı derledik.

Bildiğiniz gibi senelerdir eğilip bükülen ekranlar, katlanabilir telefonlar gibi henüz görmediğimiz ama yaklaştığını her anlamda hissettiğimiz prototipler konuşulup duruyor. Biz de bugün, resmi olarak patenti alınmış ama henüz uygulamaya geçmemiş ürünleri irdeleyeceğiz.

Listemizde Apple, Google, Samsung gibi teknoloji denince akıllara ilk gelen, bu işin piri diyebileceğimiz firmalar var. Yani yakın zamanda bu teknolojileri görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Vakit kaybetmeden, dilerseniz listemize geçelim.

1. Apple: Otomatik Ekran Koruyucu

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, telefonunuzun kırılma olasılığı her zaman mevcut. 2014 yılında Apple'ın aldığı bu patent, telefonun bir yere hızla çarpacağını anlayan sensörlerin, telefonu bir anda korumaya almasını ön görüyor. Fazlasıyla ütopik gibi gelen bu patent, büyük bir ihtimalle uzun süre hayata geçmeyecek.

2. Samsung: Katlanabilir ve Yuvarlanabilir Ekran

Samsung'un bu konuda birkaç farklı projeyi aynı anda yürüttüğü bilinen bir gerçek. Katlanabilir bir telefon çıkaracağı herkes tarafından bilinen Samsung'un bu patenti, aynı zamanda telefonun yuvarlanarak rulo şekline dahi getirilebilmesini öngörüyor. Yine gerçekleşmesi oldukça zor görünen bir proje.

3. Samsung: Genişletilebilir Ekran

Bu alınan patente göre telefonunuzu ister küçük ekranda, isterseniz de iki tarafından açarak geniş ekranda kullanabileceksiniz. Büyük telefonları kullanmayı sevmeyenler için güzel bir alternatif.

4. Google: Otomatik Konum Alan Ekran

Bu fikir oldukça işlevsel ve sağlık için de fazlasıyla önemli. Google'ın bu projesi, ekranınızın sizin sağlığınıza en uygun yere sabitlenmesi ve bu sayede göz rahatsızlıklarınızın önüne geçilmesi amaçlanarak dizayn edilmiş.

5. Apple: Akıllı ve Ekranlı Kıyafetler

Bu patent, sanki Apple tarafından 'biz alalım da ne zaman işimize yarayacağı belli olmaz' diyerek tescillenmiş gibi. Kıyafetin ön yüzünde yer alan bir ekranı görebilmek için her şekilde bir aynaya ihtiyaç duyacaksınızdır. Sadece karşı tarafın görebileceği bir ekranın kime ne faydası olabilir diye düşünmeden edemiyor insan. Belki şöyle bir kullanım alanı olabilir: Mağazalarda ürünlerin fiyatının görünmesi, bedenlerinin belirtilmesi gibi bir fikirle kullanım sağlanabilir.

6. Samsung: Her Tarafı Ekran Olan Akıllı Telefon

Bu fikir de oldukça enteresan. Samsung, hiçbir şekilde kasasını dışarıya yansıtmayan, her tarafında video oynatabileceğiniz, görsellerinizi görüntüleyebileceğiniz bir patente sahip. Açıkçası teknolojinin daha az çerçeve, daha az ekran dışı materyal yönüne kaydığı düşünülürse bu telefonu görme ihtimalimiz var.

7. Apple: 2D ve 3D Arası Geçiş Yapabilen Ekran

Aslında pratikte pek de bir işe yarayacak gibi görünmeyen, muhtemelen VR ve AR piyasasına girme fikrinden vazgeçilirse diye patenti alınmış bir ürün. Yürümenize ve ekrana baktığınız bakış açınıza göre, ekrandaki görseli 2D ve 3D arasında geçiş yaparak sizlere gösterebiliyor.

8. Samsung: Bileği Komple Saran Akıllı Bileklik

Samsung'un akıllı saat piyasasında zaten bulunduğunu biliyorsunuz. Gear serisi şu an dünyanın Apple Watch'tan sonra en çok satan akıllı saati durumunda ve işini de oldukça iyi yapıyor. Ekim 2017'de patenti alınan bu bilekliğin farkı ise hem bükülebilir hem de herhangi başka bir yere de montelenebilir olması. Bu patentin alınış tarihi çok yeni. Bir süre sonra Samsung, bu patentle ilgili bir iki şey duyurabilir.

9. Microsoft: 90 Dereceden 20 Dereceye İnen Ekran

Microsoft Surface için tasarlanan ve şu an için birden fazla tasarım ödülüne layık görülen bu muhteşem fikir, özellikle tasarımcılar için birçok problemin aynı anda giderilmesine önayak olacak. Ekran ise bugüne dek Microsoft'un tasarladığı en ince ekran olma özelliğini taşıyor.

10. Apple: Ekran Kırıklarında Uyarı Veren Yazılım

Ekranınızın kırık olması, illa bu kırığı görebileceğiniz anlamına gelmiyor. Mikro kırıklar ve göremeyeceğiniz yerdeki hasarlar hem telefonunuzun daha büyük sorunlar yaşamasına hem de meydana gelebilecek çeşitli kaçaklarda sağlığınıza etki edebilir. Bu yazılım sayesinde göremediğiniz kırıklar için bir yazılım vasıtasıyla uyarılmanız sağlanacak.