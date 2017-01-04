Baba Vanga’nın 2017 Sonrası İçin Bulunduğu, Hayal Gücünüzün Sınırlarını Zorlayacak 17 Kehanet!

Bulgar kahin Baba Vanga, tıpkı Nostradamus gibi birçok kehaneti gerçekleşmiş biri. 2017 sonrası yaptığı tahminler, hayal gücü sınırlarını zorluyor!

Asıl adı Vangelia Pandeva olan “Baba Vanga” yani “Vanga Nine” ismiyle bilinen bu kadın, tıpkı Ortaçağ’ın büyük kahini Nostradamus gibi birçok gerçekleşen kehanette bulundu. Osmanlı İmparatorluğu’nun Makedonya bölgesinde Sutrimitsa köyünde, 1911’de doğan Baba Vanga birçok kişiyi etkiledi. 16 yaşında bir yıldırım çarpmasından sonra görme yeteneğini kaybetti, ancak bu noktadan sonra geleceği görmeye başladığını söylüyor. Adolf Hitler bile 1941 yılında bu gizemli kadın kahine danıştı. Rus gizli servisi KGB’den Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov’a dek birçok devlet adamı, gelecekte olanları öğrenmek için kendisi ile görüştü. 1996 yılında hayata gözlerini yuman Vanga Nine, bizlere gelecekte gerçekleşmesi muhtemel birçok kehanet bıraktı.

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