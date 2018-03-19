ABD’de gerçekleşmiş 11 Eylül saldırılarını yıllar öncesinden doğru tahmin eden “Balkanların Nostradamus’u” olarak bilinen Baba Vanga, Rusya’nın geleceği hakkında 21 yıl önce tahminde bulunmuştu. Arta Rusya ve İngiltere gerilimi akıllara yeniden o kehanetleri getirdi.

Bulgar asıllı medyum olan Baba Vanga, internetin popülerleşmesiyle birlikte ölümünden sonra tanınan isimlerden oldu. Öngörüleri (ya da tahminleri) genellikle dünyanın karşılaşacağı felaketler, yakın ya da uzak tarihli politik meseleler ve insanlık üzerineydi. Vanga, ölümünden yıllar önce tahmin ettiği 11 Eylül saldırılarına işaret etmiş ve haklı çıkmıştı. Ancak bu olay gerçekleştiğinde kimse ona doğru tahminde bulunduğunu belirtemedi. Vanga, 1997 yılında vefat etti.

Baba Vanga’nın Rusya ve özellikle şu anki lideri Vladmir Putin hakkındaki görüşleri zaten biliniyor. Ancak son haftalarda Rus hükümeti tarafından zehirlendiği iddia edilen ajanlar, yeni bir gerilime neden oldular. İki ülkenin arası açılırken Putin, yeni geliştirilen ve Sovyetler dönemini aratmayan nükleer silahlarını tanıttı.



Baba Vanga

Baba Vanga aynı zamanda önümüzdeki aylarlarda İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkışını resmileştirecek Brexit olayını da tahmin etmişti. Diğer taraftan Ortadoğu’daki IŞİD yükselişini, 2004 yılında gerçekleşen tsunami felaketlerini de doğru bildi. Vanga’nın sonraki en yakın tahmini ise Rusya Fedarasyonu’nun dünya hakimiyeti.

Kahin 1970 yılında şu ifadelerle, henüz adını bile duymadığımız Putin ve Rusya hakkında konuştu:

“Her şey sanki buz gibi bir anda çözülecek, sadece bir şey el değmemiş gibi geriye kalacak. Vladmir’in ihtişamı, Rusya’nın ihtişamı...”

“Çok fazla kurban olacak, Rusya’yı kimse durduramayacak.”

"Her şey onun tarafından kontrol edilmeyecek sadece… Aynı zamanda dünyanın efendisi olacak.”

Açıkçası bu ifadeler belirsiz olmalarına rağmen Vanga’nın diğer söylemlerinin doğruluğundan dolayı ürkütücü görünebilirler.

İngiltere ve Rusya arasındaki gerilimin artmaya devam etmesi, beraberinde küresel çapta etkili sonuçlar da doğuracaktır. İngiltere kendi adına çalışan Rus kökenli ajanlarının, bizzat Rusya tarafından zehirlendiğini düşünüyor.