Babalar Günü İçin Alabileceğiniz 5 Teknolojik Hediye!

Bu hafta sonu olan Babalar Günü için babanıza, alışılmışın dışında bir hediye almanız için 5 alternatif teknolojik ürünü inceledik.

Anneler Günü gibi tıpkı Babalar Günü de biz evlatları için ayrı bir önem taşır. Hayatta var olmamızın yegane sebebi olan, kişisel tüm zevklerinden ödünler verip bizlere iyi bir gelecek sağlamak için gece gündüz çalışan babalarımız sadece bu hafta sonu değil, hayatımızın tamamının merkezinde bulunurlar.

Önümüzdeki Pazar günü kutlanmaya başlanacak Babalar Günü için hediye alma, artık gelenekselleşmiş ve uzun yıllardır devam eden bir olaydır. Sevgimizi belirtmek adına gösterişten uzak bir hediye, babalarımızı her zaman mutlu eder. Bizler de günümüze uygun ve de alışılmışın dışında bir hediye almanız için size 5 farklı teknolojik üründen bahsetmek istedik.

Neredeyse normal cüzdanlardan farksız bir boyuta sahip olan SEYVR Cüzdan Powerbank ile ek bir kabloya dahi ihtiyaç duymadan hemen her yerde telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 1400 mAh gücündeki bataryası sayesinde acil durumlarda hayat kurtarabilen SEYVR Cüzdan Powerbank kapasitesinden ziyade ergonomik yapısı ve kolay taşınabilirliği ile dikkat çekmektedir.

Metal kasası ve çift USB portu ile dikkat çeken Xiaomi araç çakmaklık şarj aleti, tasarımının yanı sıra şarj esnasında uyguladığı güvenlik prosedürleri ile de piyasada bulunabilecek en iyi araç çakmaklık şarj aletlerinden birisidir. 2.4 Amper’e kadar akım verebilen Xiaomi araç çakmaklık şarj aleti kısa mesafeli seyahetlerinizde dahi mobil cihazlarınızı hızlıca şarj edebilir.

Özellikle sesli görüşmeler için üretilen Meizu BH01 Kablosuz Bluetooth Kulaklık, 5 saat kullanım süresi ve çift telefon bağlantı desteği ile ön plana çıkıyor. Gürültü engelleme özelliğine sahip olan olan Meizu BH01batarya tasarruf modu sayesinde kullanılmadığı durumlarda kendisini otomatik olarak bekleme moduna alabilmektedir.

Uygun fiyatı ve neredeyse bir araba aküsü gücündeki kapasitesi ile Xiaomi markasının en çok satılan taşınabilir şarj aleti Xiaomi Mi 20000mAh Powerbank tek dolum ile telefonunuzu defalarca şarj edebilir. Getirdiği güvenlik önlemleri ile powerbank dünyasındaki standartları kendi başına belirleyen Xiaomi, birçok kategoride olduğu gibi Powerbank kategorisinde de dünyanın en çok tercih edilen markasıdır. Patlama riskine karşı Xiomi’nin tüm yeni nesil ürünlerinde ısınmaya karşı koruma, yüksek - düşük akım koruması ve kısa devre koruması gibi güvenlik önlemleri mevcuttur.

Tüm markalar ile uyumlu olan Akrobat telefon tutucu sürüş esnasında GPS vb amaçlı kullanımlar için büyük kolaylık sağlar. Araçların havalandırma ızgaralarına monte edilen Akrobat telefon tutucu, ayarlanabilir başlığı sayesinde 360 derece olarak hareket edebilir. Akrobat telefon tutucu 3.4" - 6.0" arası boyuta sahip olan tüm telefonlar ile birlikte kullanılabilir.

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