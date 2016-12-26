Babasından Kalan Hurda Arabayı Bir Efsaneye Dönüştüren Adam

Zonguldak'ın Kilimli İlçesi’nde yaşayan 43 yaşındaki oto tamircisi Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 model hurda arabayı 40 bin TL masrafla bir efsaneye dönüştürdü.

Perte çıkmış arabalara deliler gibi masraf yapan otomobil sevdalılarından sık sık bahsediyoruz. Onlardan bir tanesi de Zonguldak’ta yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Sekmen.

Kendisi bir oto tamircisi olan Mustafa Sekmen, babasından kalan 1973 otomobili İsviçre’den ve Almanya’dan getirdiği parçalarla donatmış. Yaklaşık 40 bin TL masraf yapan Sekmen, otomobilin neredeyse tüm parçalarını (motor, kaporta, döşeme vs) orijinaline uygun şekilde yeniledi.

Mustafa Sekmen, komple yenilediği otomobiliyle ilgili şunları söylüyor:

"Böyle bir arabaya binmeyen bu duyguyu anlayamaz. Çok farklı klasik araç kullanmak. Baba yadigarıydı. Otomobili yaşatmak istedik. Toparlamak istedik. Ticaret olarak hiç düşünmedik. Kendimiz kullanıyoruz. Onunla aramızda bir bağ var. Konuşuyoruz onunla. Eğer bir bağ kurmazsanız, onun dilinden anlamazsınız onu yürütme şansımız olmaz. Görenler otomobili beğeniyor, inceliyor."