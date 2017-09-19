17 yaşındaki Sırp asıllı kadın, babasının kendisini ‘bakire olarak satmak’ istemesiyle 4 yıl boyunca hapsetmesinden cep telefonundaki oyun sayesinde kurtulmayı başardı.

İtalya’da yaşanan olayda 17 yaşındaki bir kadın, babası tarafından 4 yıl önce Fransa’da yaşayan Sırp bir alıcıya ‘satıldı’. Potansiyel gelin olarak satışa çıkarılan kadın için İtalya’nın Floransa şehrine gelerek 4000 euro depozito ödeyen alıcının, geri kalanını da ‘teslimat’ sırasında ödemesi kararlaştırıldı. Her iki taraf, polisin durumdan şüphelenmemesi için kadının 17 yaşına gelmesini bekledi.

Kızının deneyim kazanması için ev işlerine yardım etmesine ve ayda iki kere eve nelerin alınması gerektiğini öğrenmesi için de alışverişe çıkmasına izin veren babanın kızına sunduğu tek lüks ise içinde sim kartı olmayan bir telefonmuş. Genç kadın, şans eseri internete erişebildiği oyunun chat bölümünden kurtarılması için yardım istemiş.

Polise verdiği ilk ifadede oyunda ilerlemesinin ardından chat bölümünün açıldığını ve birçok denemesinin ardından bir oyuncunun kendisini ciddiye aldığını söyleyen kadın, adını ve adresini ilettiği oyuncunun bu bilgileri güvenlik ekiplerine ilettiğini belirtti. İhbarın ardından komşularının da verdiği bilgilere dayanılarak genç kadına ulaşıldığı kaydedildi.

Telefonundaki oyun sayesinde kurtulan genç kadın, polist tarafından koruma altına alındı. Babası ise insan kaçırma ve çocuk istismarı suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevinde bekletiliyor.