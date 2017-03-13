Baby Driver'dan İlk Fragman Geldi: Bu Filme Bayılacaksınız!

Son derece başarılı oyuncu kadrosu ile çıkmaya hazırlanan Baby Driver'dan ilk fragman geldi. Yeni fragmanla birlikte, aksiyon dozajı yüksek bir film gelecekmiş gibi gözüküyor.

Hollywood’un çılgın yönetmenlerinden Edgar Wright’ın yeni filmi Baby Driver’ın ilk fragmanı yayınlandı. Wright’ı bilmeyenleriniz için Ant-Man, The World’s End gibi filmlerin yönetmenliğini yapan başarılı bir yönetmen olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncu kadrosuna geçecek olursak, son derece kaliteli isimlerin olduğunu söyleyebilirim. Jamie Foxx, Kevin Spacey, Ansel Elfort, Lily James gibi oyuncuların yer aldığı film, ismini Ansel Elgort’un canlandırdığı bebek lakaplı sürücüden alıyor.

Ansel Elgort’u bilmeyenleriniz için; Uyumsuz serisinde herkesin sinir olduğunu düşündüğüm Triss’in bilge kardeşi Caleb’i canlandırıyordu.

Filmden bahsedecek olursak aksiyon dozajı yüksek, araba sahnelerinin bol olduğu, içine fazla sıkmayacak şekilde romantizm katıldığı bir film bekliyorum. Filmin oyuncu kadrosu da filmin son derece iyi olacağını söylüyor, ancak çok daha başarılı kadrolarla vasat filmlerle karşılaşmıştık. Yayınlanan iki fragmanda filmin enerjisini az çok ortaya koyuyor, zaten Edgar Wright filmlerinden alıştığımız gibi, müziğin ön planda olacağı filmlerden birisi olacak gibi duruyor. Zira Baby karakteri sürekli kulaklıkla geziyor.

Baby Driver, ülkemizde 25 Ağustos 2017’de vizyona girecek.