Badlands Ulusal Parkı'nın Twitter Hesabından Dünya'nın Yok Oluşuyla İlgili Acımasız Gerçekler Paylaşıldı!

Badlands Ulusal Parkında çalışan bilim adamları ve sosyal medya uzmanları, atmosferin ve okyanusların durumuna sessiz kalamadı ve çeşitli verileri Twitter'da paylaştı. Maalesef bahsi geçen kişiler, iletilerini silmek ve özür dilemek zorunda bırakıldı.

Dünyamızda bir çeşit "Sahte Masumiyet Çağı" yaşansa da; çarpıcı gerçekleri kamuoyu ile paylaşan yeni koruyucular ortaya çıktı: Badlands Ulusal Parkı Twitter hesaplarının arkasındaki insanlar.

Güney Dakota'daki Badlands Ulusal Parkı'nın Twitter hesabı, bünyelerindeki bilim adamlarının ve çalışanların sosyal medyayı kullanmasını engelleyen ABD Tarım ve Çevre Koruma Dairesi emirlerine inat ciddi gerçekler paylaştı.

Maalesef biz bu yazıyı kaleme alırken, tweetler silindi. Bu tweetlerin silinmesinin sebebinin ise bürokratik baskı olduğu iddia edildi.

Ancak internet asla unutmaz. Söz konusu tweetlerde, "Endüstriyel devrimin ardından, okyanusların asidite seviyesinin yüzde 30'dan fazla arttığı, atmosferdeki karbondioksit miktarının son 650.000 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve bu seviyenin bırakın yılları, günbegün kaygı verici şekilde yükseldiği" belirtiliyor.

Mashable yazarları, ABD İçişleri Bakanlığı'na söz konusu tweetlerin neden silindiğini sormalarına rağmen herhangi bir yanıt alamadılar. İddialara göre bu açıklamalar, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından silindi. Hatta Twitter hesabını organize eden kişiler, kamuoyundan resmen özür dilemek zorunda bırakıldı. Tweetler siyasal boyutlu da olabilir; bunu inkar edemeyiz. Lakin paylaşımlarda en ufak bir doğruluk boyutu varsa; söz konusu tweetleri atan kişilere muazzam bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Zira bu kişiler, yaşadığımız dünyayı korumak için kendi çaplarında bir yardım çağrısında bulunuyorlar.