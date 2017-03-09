BAFTA Oyun Ödülleri 2017'nin Adayları Belli Oldu!

Oyun Ödüllerinde önemli bir yeri olan BAFTA Oyun Ödülleri'nin 2016 adayları belli oldu. Bu sene yapılan ödül törenlerinde genel olarak ödül Blizzard’ın başarılı oyunu Overwatch’un olmuştu. Ancak yine de çok iddialı rakiplerinin olduğunu söylemek gerekiyor. Overwatch’un dışında, PlayStation’a özel olarak çıkan Uncharted 4 de sağlam adaylar arasında gösteriliyor.
Toplamda 50 oyun, 15 kategoride aday gösterildi. Bu oyunlar arasında en çok adaylığı bulunan oyun, 8 adaylıkla Uncharted 4 oldu. Ancak bu 8 adaylığın bazıları aynı kategoride olduğu için toplamda 6 farklı kategoride aday oldu da diyebiliriz, bu da en fazla 6 ödül alabileceği anlamına geliyor.
Inside oyunu 7 farklı kategoride aday gösterilerek en fazla ödül şansı bulunan oyun oldu. Ayrıca, ödül törenine kadar AMD Espor sonuçları halk oylamasına açıldı. Buraya tıklayarak gönlünüzdeki oyuna oyunuzu verebilirsiniz. Ödüller 6 Nisan 2017'de sahiplerini bulacak.
Hangi oyunların hangi dalda aday olduklarını aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.
En İyi Oyun
- Firewatch
- Inside
- Overwatch
- Stardew Valley
- Titanfall 2
- Uncharted 4: A Thief's End
En İyi Sanatsal Oyun
- Abzu
- Dishonored 2
- Inside
- The Last Guardian
- Uncharted 4: A Thief's End
- Unravel
En İyi Ses
- Battlefield 1
- Doom
- Inside
- The Last Guardian
- Rez Infinite
- Uncharted 4: A Thief's End
En İyi İngiliz Oyunu
- Batman: Arkham VR
- Forza Horizon 3
- No Man's Sky
- Overcooked
- Planet Coaster
- Virginia
En İyi Çıkış
- Firewatch
- Overcooked
- Oxenfree
- That Dragon, Cancer
- The Witness
- Virginia
En İyi Oyun Geliştiricisi
- Destiny: Rise of Iron Geliştirici Ekibi – Bungie/Activision
- Elite Dangerous: Horizons Geliştirici Ekibi – Frontier Developments/Frontier Developments
- Eve Online Geliştirici Ekibi – CCP Games/CCP Games
- Final Fantasy XIV: Online Geliştirici Ekibi – Square Enix/Square Enix
- Hitman Geliştirici Ekibi – IO Interactive/Square Enix
- Rocket League Geliştirici Ekibi - Dave Hagewood, Jeremy Dunham, Corey David – Psyonix/Psyonix
En İyi Aile Oyunu
- LEGO Star Wars: The Force Awakens
- Overcooked
- The Playroom VR
- Pokémon GO
- Ratchet & Clank
- Toca Hair Salon
En İyi Oyun Tasarımı
- Battlefield 1
- Dishonored 2
- INSIDE
- Overwatch
- Titanfall 2
- The Witness
En İyi Yenilikçi Oyun
- Batman: Arkham VR
- Firewatch
- Pokémon GO
- That Dragon, Cancer
- Unseen Diplomacy
- The Witness
En İyi Mobil Oyun
- The Banner Saga 2
- Dawn of Titans
- Deus Ex GO
- Pokémon GO
- Pokémon Sun and Pokémon Moon
En İyi Online Oyun
- Battlefield 1
- Forza Horizon 3
- Overcooked
- Overwatch
- Titanfall 2
- Tom Clancy's The Division
- Reigns
En İyi Müzik
- ABZÛ
- DOOM
- INSIDE
- The Last Guardian
- Uncharted 4
- Virginia
En İyi Anlatım
- Dishonored 2
- Firewatch
- INSIDE
- Mafia III
- Oxenfree
- Uncharted 4
En İyi Orijinal Ürün
- Firewatch
- INSIDE
- The Last Guardian
- Overwatch
- Unravel
- The Witness
En İyi Oyuncu(Aktör/Aktrist)
- Alex Hernandez - Mafia III (Lincoln Clay)
- Cissy Jones - Firewatch (Delilah)
- Emily Rose - Uncharted 4 (Elena Fisher)
- Navid Negahban - 1979 Revolution: Black Friday (‘Hajj Agha’)
- Nolan North - Uncharted 4 (Nathan Drake)
- Troy Baker - Uncharted 4 (Sam Drake)
AMD Esports Ödülü(Halk Oylaması)
- Clash Royale
- Counter-Strike: Global Offensive
- Dota 2
- League of Legends
- Overwatch
- Street Fighter V