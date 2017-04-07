BAFTA Oyun Ödülleri 2017'nin Kazananları Belli Oldu!

Her sene düzenlenen prestijli oyun ödülleri BAFTA, bu sene İngiltere'de düzenlendi. Geceye Playdead'in oyunu Inside damgasını vurdu.

Her sene düzenlenen ve oldukça fazla takipçisi bulunan BAFTA oyun ödülleri, dün gece Londra’nın Tobacco Dock mekanında düzenlendi. Birbirinden başarılı oyunların yarıştığı geceye, tam 4 ödülle Playdead’in başarılı oyunu Inside damgasını vururken en iyi oyun ödülünü ise Uncharted 4 kazandı. Bağımsız yapımlardan Firewatch, en iyi başlangıç oyununu alarak geceden mutlu ayrıldı.

AAA oyunlar alanında Overwatch çoklu oyuncuda başarılı olurken, Uncharted 4 yılın en iyi oyunu seçildi. Bütün kategorilerin kazananları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

En İyi Oyun

Firewatch

Inside

Overwatch

Stardew Valley

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

En İyi Sanatsal Oyun

Abzu

Dishonored 2

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Unravel

En İyi Ses

Battlefield 1

Doom

Inside

The Last Guardian

Rez Infinite

Uncharted 4: A Thief's End

En İyi İngiliz Oyunu

Batman: Arkham VR

Forza Horizon 3

No Man's Sky

Overcooked

Planet Coaster

Virginia

En İyi Çıkış

Firewatch

Overcooked

Oxenfree

That Dragon, Cancer

The Witness

Virginia

En İyi Oyun Geliştiricisi

Destiny: Rise of Iron Geliştirici Ekibi – Bungie/Activision

Elite Dangerous: Horizons Geliştirici Ekibi – Frontier Developments/Frontier Developments

Eve Online Geliştirici Ekibi – CCP Games/CCP Games

Final Fantasy XIV: Online Geliştirici Ekibi – Square Enix/Square Enix

Hitman Geliştirici Ekibi – IO Interactive/Square Enix

Rocket League Geliştirici Ekibi - Dave Hagewood, Jeremy Dunham, Corey David – Psyonix/Psyonix

En İyi Aile Oyunu

LEGO Star Wars: The Force Awakens

Overcooked

The Playroom VR

Pokémon GO

Ratchet & Clank

Toca Hair Salon

En İyi Oyun Tasarımı

Battlefield 1

Dishonored 2

INSIDE

Overwatch

Titanfall 2

The Witness

En İyi Yenilikçi Oyun

Batman: Arkham VR

Firewatch

Pokémon GO

That Dragon, Cancer

Unseen Diplomacy

The Witness

En İyi Mobil Oyun

The Banner Saga 2

Dawn of Titans

Deus Ex GO

Pokémon GO

Pokémon Sun and Pokémon Moon

En İyi Online Oyun

Battlefield 1

Forza Horizon 3

Overcooked

Overwatch

Titanfall 2

Tom Clancy's The Division

Reigns

En İyi Müzik

ABZÛ

DOOM

INSIDE

The Last Guardian

Uncharted 4

Virginia

En İyi Anlatım

Dishonored 2

Firewatch

INSIDE

Mafia III

Oxenfree

Uncharted 4

En İyi Orijinal Ürün

Firewatch

INSIDE

The Last Guardian

Overwatch

Unravel

The Witness

En İyi Oyuncu(Aktör/Aktrist)

Alex Hernandez - Mafia III (Lincoln Clay)

Cissy Jones - Firewatch (Delilah)

Emily Rose - Uncharted 4 (Elena Fisher)

Navid Negahban - 1979 Revolution: Black Friday (‘Hajj Agha’)

Nolan North - Uncharted 4 (Nathan Drake)

Troy Baker - Uncharted 4 (Sam Drake)

AMD Esports Ödülü(Halk Oylaması)