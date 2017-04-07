  • BAFTA Oyun Ödülleri 2017'nin Kazananları Belli Oldu!

BAFTA Oyun Ödülleri 2017'nin Kazananları Belli Oldu!
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BAFTA Oyun Ödülleri 2017'nin Kazananları Belli Oldu!
Her sene düzenlenen prestijli oyun ödülleri BAFTA, bu sene İngiltere'de düzenlendi. Geceye Playdead'in oyunu Inside damgasını vurdu.

Her sene düzenlenen ve oldukça fazla takipçisi bulunan BAFTA oyun ödülleri, dün gece Londra’nın Tobacco Dock mekanında düzenlendi. Birbirinden başarılı oyunların yarıştığı geceye, tam 4 ödülle Playdead’in başarılı oyunu Inside damgasını vururken en iyi oyun ödülünü ise Uncharted 4 kazandı. Bağımsız yapımlardan Firewatch, en iyi başlangıç oyununu alarak geceden mutlu ayrıldı.

AAA oyunlar alanında Overwatch çoklu oyuncuda başarılı olurken, Uncharted 4 yılın en iyi oyunu seçildi. Bütün kategorilerin kazananları aşağıdaki listeden bulabilirsiniz.

En İyi Oyun

  • Firewatch
  • Inside
  • Overwatch
  • Stardew Valley
  • Titanfall 2
  • Uncharted 4: A Thief's End

En İyi Sanatsal Oyun

  • Abzu
  • Dishonored 2
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4: A Thief's End
  • Unravel

En İyi Ses

  • Battlefield 1
  • Doom
  • Inside
  • The Last Guardian
  • Rez Infinite
  • Uncharted 4: A Thief's End

En İyi İngiliz Oyunu

  • Batman: Arkham VR
  • Forza Horizon 3
  • No Man's Sky
  • Overcooked
  • Planet Coaster
  • Virginia

En İyi Çıkış

  • Firewatch
  • Overcooked
  • Oxenfree
  • That Dragon, Cancer
  • The Witness
  • Virginia

En İyi Oyun Geliştiricisi

  • Destiny: Rise of Iron Geliştirici Ekibi – Bungie/Activision
  • Elite Dangerous: Horizons Geliştirici Ekibi – Frontier Developments/Frontier Developments
  • Eve Online Geliştirici Ekibi – CCP Games/CCP Games
  • Final Fantasy XIV: Online Geliştirici Ekibi – Square Enix/Square Enix
  • Hitman Geliştirici Ekibi – IO Interactive/Square Enix
  • Rocket League Geliştirici Ekibi - Dave Hagewood, Jeremy Dunham, Corey David – Psyonix/Psyonix

En İyi Aile Oyunu

  • LEGO Star Wars: The Force Awakens
  • Overcooked
  • The Playroom VR
  • Pokémon GO
  • Ratchet & Clank
  • Toca Hair Salon

En İyi Oyun Tasarımı

  • Battlefield 1
  • Dishonored 2
  • INSIDE
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • The Witness

En İyi Yenilikçi Oyun

  • Batman: Arkham VR
  • Firewatch
  • Pokémon GO
  • That Dragon, Cancer
  • Unseen Diplomacy
  • The Witness

En İyi Mobil Oyun

  • The Banner Saga 2
  • Dawn of Titans
  • Deus Ex GO
  • Pokémon GO
  • Pokémon Sun and Pokémon Moon

En İyi Online Oyun

  • Battlefield 1
  • Forza Horizon 3
  • Overcooked
  • Overwatch
  • Titanfall 2
  • Tom Clancy's The Division
  • Reigns

En İyi Müzik

  • ABZÛ
  • DOOM
  • INSIDE
  • The Last Guardian
  • Uncharted 4
  • Virginia

En İyi Anlatım

  • Dishonored 2
  • Firewatch
  • INSIDE
  • Mafia III
  • Oxenfree
  • Uncharted 4

En İyi Orijinal Ürün

  • Firewatch
  • INSIDE
  • The Last Guardian
  • Overwatch
  • Unravel
  • The Witness

En İyi Oyuncu(Aktör/Aktrist)

  • Alex Hernandez - Mafia III (Lincoln Clay)
  • Cissy Jones - Firewatch (Delilah)
  • Emily Rose - Uncharted 4 (Elena Fisher)
  • Navid Negahban - 1979 Revolution: Black Friday (‘Hajj Agha’)
  • Nolan North - Uncharted 4 (Nathan Drake)
  • Troy Baker - Uncharted 4 (Sam Drake)

AMD Esports Ödülü(Halk Oylaması)

  • Clash Royale
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Overwatch
  • Street Fighter V

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Kaynak : https://www.engadget.com/2017/04/07/bafta-games-awards-2017-winners/
Etiketler: oyun ödülleri, bafta
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