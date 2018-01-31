Motorola Yakında DSLR Kamera Sensörlü Moto Mod Çıkarabilir

Bir söylentiye göre Motorola'nın yakın zamanda düzenlediği bir etkinlikte, telefonun kamerasından bağımsız olarak kendi DSLR kamerasına sahip olan Modların tanıtımı yapıldı.

Motorola son bir kaç yıldır hala Moto Mod'larla insanları heyecanlandırmaya çalışıyor. Moto Z serisi cihazlara takılan ve daha fazla işlevsellik kazandıran modüler aksesuarlar olan 'Moto Modlar', küçük bir topluluk tarafından beğeni kazandı. Motorola ise yeni Moto Modlara cazibe kazandırmak için her zamankinden daha heyecanlı görünüyor. Fakat bu özelliğin, daha fazla kişiyi Moto Z akıllı telefon serisinden satın almaya yönlendirip yönlendirmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Ama bu durum, 2018 yılında değişebilir.

Motorola yakın bir zamanda özel bir etkinlik gerçekleştirerek, Sony, Canon ve Nikon'larda kullanılan DSLR lensleri destekleyen Moto Modlara sahip cihazların sunulduğunu söyledi sektöre yakın bir kaynak. Kaynak aynı zamanda bu iddiasını Reddit mesaj akışlarında da yazdı. Bu yazıdaki değerlendirmelere bakacak olursakbu Moto Mod, telefonun kendi kamerasından bağımsız, ayrı bir kamera sensörüne sahip olabilir.

Temelde DSLR'a alternatif bir Moto Mod, Motorola'nın başından beri Moto Modların gerekli heyecan akışını sağlamaya dönük beklentisini gerçekleştirebilir. Şüphesiz ki bu konsept, bu güne değin herhangi bir Moto Mod'da gördüklerimizin en heyecan vericisi. Tabii kamera sensörünün ne tip bir sensör olacağını bilmiyoruz henüz. Belki de mevcut üç çeşit kameranın kendi aralarında işlem görmelerini sağlayacak cinste bir şeydir.

Bakalım Motorola yeni Mod'uyla ilgili ne zaman açkıklama yapacak. Yeni modun ne zaman piyasaya sürüleceğ bilinmiyor. Belki de Şubat ayında düzenlenecek olan Mobil Kongresi'nde açıklanacaktır. Ellerimizi kavuşturduk, sabırla bekliyoruz.