Bu Basit Testi Yaparak Hastalığınızı Öğrenebilirsiniz

Vücutta yer alan zararlı bakterilerin zararlı şekilde artma durumunu bu testi uygulayarak görebilirsiniz.

Bağırsaklarımızda yaklaşık 100 trilyon bakteri bizimle birlikte yaşar. Bu bakterilerin çok büyük bir kısmı yararlı bakteriler olsa da bunlardan bazıları sağlımızı etkileyecek kadar zararlı olabiliyorlar. Bir maya bakterisi olan Candida da zararlı bakterilerden birisi. Normalde her canlıda bulunan bu bakteri türü oksijene ihtiyaç duymadığı için bağırsaklar, onlar için muhteşem bir alan olarak gösterilir.

Bu mantar türü çeşitli sebeplerle artış göstererek vücutta dengesizlik gösterebilir. Bu durum karaciğer başta olmak üzere pek çok organda çeşitli rahatsızlıkların oluşmasına sebep olur. En ufak bir yemekte bile karnınız şişiyor ve ağrıyor, diyet yapmanıza rağmen bu şişliği indiremiyorsanız, lifli besinler tüketseniz bile kabızlık sorunu çekiyorsanız, büyük bir ihtimalle candida mantarı vücudunuzu etkisi altına almıştır.

Kendinizi Test Edin

Bu mantarın çoğalıp çoğalmadığını anlamanın çok kolay bir yolu var. Sabah işe veya okula gitmek için kalktığınızda aç karnına su dolu bir bardağa tükürün ve bardağı 15 dk kadar izleyin. Eğer tükürük suyun üstünde kalıyorsa sağlıklı bir bağırsak florasına sahipsiniz demektir. Tükürük dibe çöküyor veya saçak saçak suya karışıp suyun rengini bulandırıyorsa, bağırsak floranız bozulmuş demektir.

Bu olayın oluşmasının ardında pek çok sebep yer alıyor. Antibiyotikler, doğum konrol hapları, beyaz unlu besinler, hormonlu besinler, alkol kullanımı, yağsız beslenme, kanser tedavileri, yanlış diyetler ve daha sayamadığımız sayısız etken yer alıyor.

Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda yapacağınız en mantıklı şey bir doktora başvurmak olacaktır. Eğer önemsemez ve doktora başvurmazsanız vücudunuzun dengesi sandığınızdan daha kötü sendeleyebilir. Eğer bu durumdan şüpheleniyorsanız, yarın sabah bu testi uygulayarak kendinize teşhis koyabilirsiniz.