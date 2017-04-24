Bağışıklık Sistemini Alt Eden Bakterinin Sırrı Çözüldü!

NsrR isimli bakteriyel proteinin, insanların bağışıklık sistemi ile savaştığı tespit edilmişti. Bunun sırrını arayan İngiliz ve Fransız araştırmacılar, nihayet sır perdesini araladılar.

İngiliz ve Fransız araştırmacıların ortak yaptığı bir araştırmaya göre, bağışıklık sistemimize karşı savaşma becerisine sahip olan patojenik bakterinin moleküler ayrıntıları ortaya çıkarıldı. East Anglia(UAE) Üniversitesi ve Institut de Biologie Structurale’nin beraber yaptığı çalışma, bir sır perdesini araladı. Buna göre NsrR isimli bakteriyel protein DNA’ya tutunuyor ve nitrik oksit(NO) direncine karşı bağışıklık sistemiyle savaşıyor.

NO’nun canlı organizmalara karşı gösterdiği karşı etkiyi önlemek için hücresel bir bağlanma tepkisi geliştirildi. En yaygın NO sensörü, NsrR isimli DNA’ya bağlanan proteindir. Bu sensör ile bakteri, bazı genler üzerinde kontrol mekanizması çalıştırarak durumlarını öğreniyor.

Bilim insanları, proteinlerin yapısal değişimlerini gözlemlediler ve NsrR’ın bu sırada NO’ya karşı verdiği tepkileri izlediler. Prof. Dr. Nick Le Brun, “NsrR önemli ancak henüz anlaşılamamış bir regülatör ailesinden. Bakterilerin en geniş ve temel hücresel fonksiyonları onun anlaşılmasıyla öğrenilebilecek” ifadelerini kullanıyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmada sonuç şu şekilde özetlendi: “NO sensörünün kristalimsi yapısı NsrR DNA’sına nasıl bağlanıldığını ortaya koyuyor”.