Amazon, Alexa’ya Sesle Aktif Edilen Bağış Özelliği Ekledi

Alexa’ya sesli bağış özelliğini ekleyen Amazon, bağışları 48 ayrı kuruluşa paylaştıracak.

Asistan sektörünün önde gelenlerinden Alexa’ya Amazon tarafından yeni bir özellik daha eklendi. Yeni özellik sayesinde Alexa kullanıcıları yalnızca konuşarak bağışta bulunabilecekler. Yapılan bağışlar Detroit Achievement Academy isimli bir Amerikan kuruluşuna aktarılacak.

Türkçe olarak Detroit Başarı Akademisi adıyla bahsede bileceğimiz bu kurum Sınır Tanımayan Doktorlar, Beslenme Amerika ve ProPublica gibi birçok yardım organizasyonuna destek veriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bağış yapılan tutar Amazon ödeme hesabından karşılanacak.

Amazondan destek alanlar arasında olan Doctors Without Borders (Sınır Tanımayan Doktorlar) oldukça ünlü bir yardım organizasyonu. Doktorlar ve sivillerden oluşan gönüllü çalışanlar zor durumdaki ülkelere giderek orada çeşitli sağlık hizmetleri veriyorlar. Ayrıca, sembolik bir maaş alan gönüllülerin görev esnasında tüm masrafları organizasyon tarafından karşılanmaktadır.

Bağış konusunda oldukça düşünceli bir imaja sahip olan Amazon daha önce Smile kampanyasıyla büyük bağışlar toplamıştı. Amazonun topladığı bağışlarla kaynak sağladığı 48 ayrı kurum ve organizasyon bulunuyor. Dilerseniz buradaki linke tıklayarak yapılan bağışların Amazon tarafından nereye gönderildiğine bakabilirsiniz.