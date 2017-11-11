Bağışlarla Kablosuz Kulak İçi Kulaklık Üretilecek

hGroov olarak adlandırılan marka, yeterli bağışa ulaşıp kendi kulaklıklarını üretmeye başladı.

Kablosuz donanımlar gün geçtikçe standart haline geliyor. Kablosuz kulaklıklar üretildi ancak kablosuz kulak içi kulaklık henüz bulunmuyor. hGroov kulaklıklarının arkasındaki ekip hiç kablo kullanmadan kulaklık üretmeyi amaçlıyor. Yeterli bağısa ulaştıkları için ekbin yakın zaman içerisinde çalısmalara başlaması bekliyor ve ekip bağış yapan herkese minnettar olduğunu dile getirdi.

Henüz proje halinde olan kulaklıkların en çok spor yapan kişiler tarafından kullanılacağı için terleme sırasında suya karşı dayanıklı olmaları amacıyla su geçirmez olarak üretilmesi planlanıyor. Kablosuz olarak şarj desteğinin yanı sıra kablo yardımıyla hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Bluetooth 5.0 desteği sunan hGroov kulaklığı, mevcut kablosuz şarj aletinizle tanıttıktan sonra şarj etme olanağı sunuyor.

hGroov kulak içi kulaklıkların en önemli özelliği ise Kickstarter.com adlı sitede oluşturulan bir proje olup yeterli bağışa ulaştıktan sonra üretilecek olması. 10 bin dolar bağış topladıktan sonra hayata geçirilmesi planlanan bu proje için 593 kişi destek verdi. Bağış süresinin dolmasına daha 27 gün varken 61 bin dolar toplandı ve proje hayata geçirilmeye başladı. Proje bitip kulaklıklar satışa sürülmeden daha fazla bağış alması bekleniyor. Sizde isterseniz projeye buradan destek olabilir veya verilen desteği güncel olarak takip edebilirsiniz.