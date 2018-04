Bahar Geldi: Dışarı Çıkmaya Teşvik Eden 4 Oyun ve Uygulama

Bahar geldi, yaz kapıda. Bu güzel havaları değerlendirmek için dışarı çıkmak istiyor, ancak oyunlardan kopamıyorsanız paylaştığımız oyun ve uygulamalara göz atmanızda fayda var.

Havaların ısınmasıyla birlikte, evde oturmaktan sıkılıyor olabilirsiniz. Şimdi hazırlanın, dışarı çıkıyoruz. Temiz havanın tadını çıkarırken sizi eğlendirebilecek oyun ve uygulamaları derledik.

Zombies, Run!

Biraz koşmak mı istiyorsunuz? En sevdiğiniz kulaklığınızı takın ve dışarı çıkın. Spor yapmak için çeşitli motivasyonlara ihtiyaç duyanlardansanız, bu uygulama size çok yardımcı olacak. Seçtiğiniz müzikleri dinleyerek koşmanın tadını çıkarın, ama sakın yavaşlamayın. Yavaşladığınız takdirde korkutucu zombi seslerine maruz kalacaksınız. Bu seslerden kurtulmak için sizi koşmaya sürükleyen uygulama, spor hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamanın tüm içeriklerine erişebilmek içinse aylık veya yıllık abonelik yapmanız gerekiyor.

Clandestine Anomaly

Clandestine Anomaly, oldukça ilginç bir oyun. Yaşadığınız bölgeyi ele geçirmeye çalışan Leecher virüsünü yok etmeniz gereken oyun, GPS ile çalışıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan oyunda, farklı boyutlardan Dünya'ya giriş yapmaya çalışan varlıkları yok ediyorsunuz. Sadece dört bölümünü ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyun, daha fazlası için ücret talep ediyor.

Pokemon GO

Listemizde kesinlikle yer alması gerektiğini düşündüğümüz oyunlardan biri. Evet, Pokemon GO hâlâ ölmedi. Dünya genelinde milyonlarca oyuncuya sahip Pokemon GO, piyasaya sürülmesinin yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Akıllı telefonunuzu kullanmadan Pokemon yakalamanızı sağlayan Pokemon GO Plus adlı cihazla beraber, Pokemon GO'ya bir şans daha verebilirsiniz.

Fitness Fantasy

Basit bir adım sayma mekanizmasını RPG oyununa çeviren Fitness Fantasy, spor yaparken eğlenmek isteyenlerin imdadına yetişen bir oyun. Oyundaki karakterinizin seviyesini ve savaş gücünü artırmak için yürüyerek 'Fit Energy' toplamanız gerekiyor. Attığınız adımlar sayesinde hem sağlığınızı hem de oyundaki karakterinizi geliştirebileceksiniz. Uygulama içi satın alımlar sunan Fitness Fantasy'i oynamak ücretsiz.

Sizi dışarı çıkmaya teşvik edecek oyun ve uygulamalarımız bunlardı. Biz özellikle sonuncusunu oldukça başarılı bulduk. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız oyun ve uygulamaları kullanmayı düşünüyor musunuz?