Havaların ısınmış olması animeseverler için yalnızca gezip tozmak anlamına gelmiyor. Oyun tutkunları için bahar nasıl 'bahar indirimleri' anlamına geliyorsa, animesever tayfa için de yeni sezon animeler ve yeni başlayacak animeler anlamına geliyor.

Kaç yaşında olursanız olun, bir dönem eminim animelere yolunuz düşmüştür. En azından televizyonlarda hala karşınıza çıkabilen Pokemon'u ilgiyle izliyor olabilirsiniz. Bu animelerden birçoğu bahar sezonuyla beraber Crunchyroll, Netflix ve Amazon gibi yayın hizmetleri sayesinde Japonya dışında da izlemek için uygun hale geldi. Tabi,Türkiye üzerinden de Asya Televizyonu, Türkanime gibi sitelerden de izlemek mümkün. Bahar ayında gösterime girecek birkaç yeni animeden, bazılarını sizin için derledik.

My Hero Academia 3. Sezon

Süper kahraman aksiyonu, okul, dram ve komedi türleri seviyorsanız bu anime tam da size göre. Anime'nin konusu ise şöyle: insanların yüzde 80'inin 'quirks' denilen süper güçlerle doğduğu bir dünyada, Midoriya o süper güçlere sahip birisi değildi. Buna rağmen Midoriya, yeni kahramanların eğitimlerine başladıkları UA Lisesi'ne kayıt yaptırmayı hayal ediyor. Onun hayallerinden biri de idolü olan, dünyanın en büyük kahramanı All Might ile şans eseri karşılaşmak.

Aggresive Retsuko

Retsuko, bir muhasebe departmanında idari asistan olarak çalışan, 25 yaşında bir antropomorfize edilmiş bir kırmızı panda. Patronları ve iş arkadaşlarının onun üzerine attığı imkansız görevlerden sonra, karaokeye gidip içip içip ölüm metali için şarkılar söylüyor. Retsuko, 2016'da Hello Kitty'yi yaratan şirket Sanrio tarafından yaratıldı. Sanrio, tüm karakterleri gibi çok sevimli görünmek amacıyla tasarlandı. Aynı zamanda insanların hayal kırıklığına uğratılması ve hayal kırıklıklarını temsil etmesi adına yaratılan bu anime eğer Hello Kitty fanı iseniz sizin de ilginizi çekebilir.

Golden Kamuy

Rus-Japon Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, eski asker Saichi Sugimoto, Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido'da bir madenci olur. Orada, Hokkaido'nun yerli halkından, çalınan 6 milyon dolarlık altın hakkında bilgi edinir ve yakın zamanda kaçan 24 mahkum tarafından çizilmiş bir haritayı keşfeder. Saichi Sugimoto, bir Ainu avcısı olan Asirpa ile bir araya geldiğinde, Ainu'ya ihanet eden adamı bulmak için altınların peşine düşer.

Persona 5 Animation

Ren Amamiya, işlemediği bir suça yüzünden hapishaneden çıktıktan sonra, kendisini kabul edecek tek liseye gitmek için Tokyo'ya gitmek zorunda kalır. Bir insanın bilinçaltı arzularını ortaya çıkaran bir yer olan Metaverse'da, doğaüstü bir güce sahip olur. Ren, yetişkinleri bir kalp değişimi yoluyla tedavi ederken bir yandan Metaverse'daki hasta yetişkinlerin hazinelerini çalan Phantom Thieves adında bir grup oluşturur.

Wotakoi: Love is Hard For Otaku

Narumi'nin ilişkilerle ilgili bir sorunu var. Arkadaşları, ne zaman onun oyunlar gibi geek hobilerini öğrenirse, onu terkeder Bu durum, onun hobilerini çalışanlardan gizli tutmasına neden oluyor. Ama o yeni işinde, onun sırrına benzeyen bir sır taşıyan çocukluk arkadaşı Hirotaka ile yeniden bir araya gelir. Hirotaka, sırrını iş arkadaşlarından gizlemeyi kabul etmemekle birlikte, oyunların onu 'nerd' olarak gösterdiğini düşünmüyor.

FLCL Progressive

On dört yaşındaki Hitomi ve onun sınıf arkadaşı Ide, Hitomi ve Ide'nin tam potansiyelini kullanabilmek için iki doğaüstü varlıkla mücadele eder. Bu anime eğer doğaüstü animeler seviyorsanız tam da size göre.

Eğer 'güncel animeler' izlemeyi seven bir anime tutkunu iseniz, bu animeleri izleyebilirsiniz ya da anime izlemeye başlamak istiyorsanız bu güncel animelerle anime deryasına siz de giriş yapabilirsiniz. Ben de Tokyo Ghoul'ün 3. sezonun çıkmasını iple çekiyorum. Peki sizin başlamasını iple çektiğiniz animeler hangileri?