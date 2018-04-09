Gömülü Ferrari'nin Sırrı 40 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

1978 yılında iki çocuk tarafından bahçede gömülü olarak bulunan Ferrari'nin sırrı, bir gazetecinin üzerinde araştırma gerçekleştirmesi sonucunda 40 yıl sonra ortaya çıktı.

1978 yılında evlerinin bahçesinde oyun oynarken küçük bir kazı gerçekleştiren iki çocuk, sert bir nesne bulunca heyecanlanmış ve buldukları nesneyi topraktan çıkarmak için etrafını kazmaya başlamışlardı. Fakat kazmaya devam eden çocuklar, bahçelerinde gömülü bir otomobil olduğunu fark edince şaşkınlığa uğramış ve derhal ailelerine haber vermişti.

Bahçelerinde gömülü bir araba olduğunu gören aile sakinleri, ilk olarak polise haber verdiler. Polis otomobili gömülü olduğu yerden çıkardı. Araç kötü kokuyordu. Bir ceset bulunma ihtimaline karşı araç iyice araştırıldı fakat korkulan olmadı. Aracın kiri ve tozu atıldıktan sonra 1974 model bir Ferrari Dino 246 olduğu anlaşıldı.

Aracın neden bir evin bahçesinde gömülü olduğunu araştıran polis ekipleri, aracın iki kişi tarafından Los Angeles’ta bir restoranın önünden çalındığı, bir nedenden ötürü de eskiden gömülü olduğu alandaki havuza gömüldüğü sonucuna ulaştı. Fakat olayla ilgili gerçekler, gömülü Ferrari’nin bulunuşundan 40 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Çalınan Ferrari hırsızlara karşı sigortalanmıştı. Bu nedenle sigorta şirketi, araç sahiplerine yüklü bir ödeme gerçekleştirmişti. İki çocuğun tesadüfen gömülü Ferrari’yi bulmasının ardından sigorta şirketi, aracı açık arttırma ile Brad Howard’a satarak bir miktarda olsa kendi zararlarını kapatmışlardı.

Bir derginin Brad Howard ile Ferrari’nin hikayesini öğrenmek için irtibata geçmesi ile bilinen gerçekler değişmeye başladı. AutoWeek'ten gazeteci Greg Sharp’ın gömülü Ferrari konusunda araştırmalarına devam etmesi ile anlaşıldı ki Ferrari aslında çalınmamıştı. Yalnızca Ferrari’nin sahibi olan çift güzel bir plan ile sigortadan para almıştı.

Sharp’ın araştırması sonucunda Ferrari’nin sahibi olan çiftin iflas ettikleri ortaya çıktı. Paraya ihtiyaçları olan çift, aracı satmaya kıyamadıkları için gömülü olduğu havuza bıraktılar. Böylece çalınmış olduğu hikayesini uydurarak sigortadan nakit para aldılar. Fakat bilinmeyen bir sebepten ötürü çift daha sonradan aracı gömülü olduğu havuzdan çıkarmayı başaramadı.