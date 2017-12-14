Baidu, Tepkiler Üzerine Seksi Yapay Zeka Asistanını Kaldırdı

Çinli rama motoru Baidu, VR kullanıcıları için sunduğu seksi VR arayüzüne gelen tepkiler üzerine herkesten özür diledi.

Çin’in Google’ı olarak bilinen Baidu, video platformu iQiyi’de gösterilen tepkiler üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Şirketin video platformu olan iQiyi, normal videoların dışında VR videolarını da sunuyor. Bu sunumu yaparken kullanıcıların kullanabileceği hoş bir arayüz sunmak isteyen şirket, seksi bir kadın karakteri bulunan bir arayüze ekledi. Bu olayın ardından büyük tepkiler çekmeye başlayan Baidu, Vivi isimli VR arayüzünü kaldırdıklarını ve bu durumdan dolayı özür dilediklerini açıkladı.

Mart 2017’de iQiyi’de VR yardımcısı olarak göreve başlayan seksi yapay zeka, uzun süreden beri beta testinde görev yapıyordu.

Bir yapay zeka olan Vivi, bir insanı deforme olmadan taklit edebiliyor. Gerek saçları gerekse diğer vücut değerleri ile model standartlarında olan Vivi, “duygu” tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyordu. Bildiğiniz gibi yapay zekalara bir amaç vererek, onlara bir şeyler yapması için izin veriyoruz. Vivi de zaman içerisinde kullanıcılara daha çok patron ve sekreter rollerinde hizmet vermeye başlamıştı.

Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan Baidu, Vivi’yi uygulamadan kaldırma kararı aldı. Peki, sizce Vivi’nin tepki alması normal mi? Her alanda olduğu gibi, yapay zekalarda da cinsiyetçi yaklaşımlar olmaya devam edecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum.