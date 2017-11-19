Baidu’nun interaktif ev robotu, Çin’in yapay zeka donanımına artan ilgisini gösteriyor.

Baidu, Bejing’de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir akıllı hoparlör ile birlikte şirin görünümlü interaktif bir ev robotunun da tanıtımını yaptı.

Baidu’nun Akıllı Donanım Birimi’nin genel müdürü Jesse Lyu, Baidu World konferansında yaptığı sunum esnasında iPhone’a da övgüde bulundu. Piyasaya çıkan tüm telefonların birbirine benzer olduklarını, bunun nedeninin de iPhone’un ‘belirleyici ürün’ olmasından kaynaklandığını söyledi.

Lyu kısa süre sonra yapay zeka çağında belirleyici rol oynayacak bir ürünle ilgili görüşlerini sundu. Raven H adı verilen bu akıllı hoparlör kare şeklinde turuncu, kırmızı, mavi ve yeşil panel görünüme sahip. Aynı zamanda benzer bir cihaz olan, 6 eksen üzerinde hareket edebilen Raven R adlı cihaz da tanıtıldı.

Bu cihazlar Baidu’nun yapay zeka odaklı donanım ürünlerine olan ilk ilgisini yansıtıyorlar. Her ikisi de Baidu’nun geleneksel yapay zeka sistemi olan ‘DuerOS’ üzerinde çalışıyor. Raven H 257$’a satılacak fakat Raven R için henüz bir fiyat belirtilmedi. Her iki cihaz da bilgi almak, müzik çalmak ya da taksi çağırmak için kullanılabiliyor. Fakat Raven R’nin bir başka özelliği daha var: Kullanıcıya karşılık vererek hareket edebilen cihaz, müzik eşliğinde dans edebiliyor.

Yeni ürünlerin hepsi, yapay zeka algoritmalarının ihtiyaç duyduğu işlemci gücünü karşılayacak derecede güçlü işlemci çiplerine ihtiyaç duyuyorlar. Bununla birlikte mobil ve giyilebilir cihazlara yerleştirilebilecek kadar da küçükler.

Bununla birlikte bu çiplerin geliştirilmesinde bazı sorunlar da bulunuyor. Can alıcı faktörlerden biri, enerji verimi ile işlemci gücü arasındaki dengeyi kurabilmek. Zira bu çiplerin bir çoğu küçük giyilebilir cihazlara takılmak zorunda. Diğer bir faktör ise, bütünüyle yeni şeylere kapı aralayan yapay zekaya uyumlu çipler geliştirebilmek.

Çok sayıda yapay zeka tekniği mevcut. Bu noktada yeni sistemlere ve çip tasarımlarına ihtiyaç var.