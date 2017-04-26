Şu sıralar çok ciddi bir iddia dönüyor. Nusret’in meşhur tuzlama hareketini dünya genelinde bir PR çalışmasına döndürmek için 2 milyon dolar harcadığı söyleniyor.

Kendisini dünya genelinde meşhur eden tuzlama (saltbae) hareketi için Nusret’in Amerika merkezli bir ajansla çalıştığı ve bu popülerliği sağlamak adına çok yüklü miktarlarda para harcadığı ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret’in PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcama yaptığı, bu sebeple de ortaklarının tepkisini çektiği söyleniyor. Şirket içerisinde bu çalışmaların markaya zarar verdiği dillendiriliyor olsa da Nusret’in bildiğinden vazgeçmediği iddia ediliyor.

Nusret’in Dubai’de DiCaprio ile çekilmiş görüntülerini ve Narcos dizisinde oynayacağına yönelik haberleri hatırlarsınız. İşte bu iki olay için ünlü kasabın çok ciddi ödemeler yaptığı söyleniyor. Bunların dışında Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal'de forma giyen Welbeck ve Lyon’da oynayan Doria gibi isimlerin meşhur tuzlama hareketini yapmak için Nusret’ten ücret aldıkları belirtiliyor.