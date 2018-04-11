Milyonlarca takipçisi, abonesi olan onlarca sosyal medya fenomeni var. Bu kişiler artık birer toplumsal figür oldukları kadar, en çok konuşulan isimler arasında da yer alıyorlar. Gelirlerini ise takipçilerine sundukları reklamlardan, sponsorluklardan elde ediyorlar. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın son açıklamalarına göre artık onlar da vergi ödeyecekler.

Sosyal medyanın tanınan simaları, gelir elde etmek amacıyla fotoğraflarında, videolarında ya da diğer paylaşımlarında reklam alıyorlar. Geçimlerini sağlamak için bundan daha doğal bir yol olamaz. Ancak Maliye Bakanlığı yaptığı incelemelerle, bu gelirlerin vergiye tabi tutulması kararını aldı.

Açıklamayı doğrudan Bakan Naci Ağbal yaptı. Hesapları üzerinden ürün ve hizmet tanıtımı yaparak gelir elde eden kişilerin vergi mükellefi olmaları gerektiğini belirten Ağbal, “İster gerçek isterse sanal ortamda ticaret yapın, bugünkü kanunlarımıza göre vergi vermek zorundasınız. Bir kişi internette ister kendi sayfasına reklam alsın isterse video çekerek tweet'ler atıp oradan gelir elde etsin, bunlar eğer devamlılık arz ediyorsa ortada bir kazanç var demektir ve verginin ödenmesi gerekir. Vergi kanunlarımızda hiçbir boşluk yok, bunun adına 'internet fenomeni' deyin, ne derseniz deyin, 'Bir şeyler yapıyorum da arada para kazanıyorum' diyorsa her para kazanan nereden kazanırsa kazansın vergisini ödeyecek" açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanlığı, gerekli çalışmalar kapsamında internetteki ticari faaliyetlerin izlenmesi için Risk Analiz Merkezi adında özel bir birim kurdu. Ağbal, "Kim olursa olsun, kazanç doğuran faaliyetleri bu ortamda yürütenlerin hepsi ya kendiliğinden gelip vergi dairesine başvurup mükellef olacak ya da onları biz tespit edeceğiz ve resen kendilerini vergi mükellefi yaparak vergiyi tarh edeceğiz yani onlardan kazandıkları bu paranın vergisi isteyeceğiz" dedi.

Ülkemizde en çok takipçisi olan Enes Batur’un YouTube kanalında yaklış 7 milyon abonesi bulunuyor. Onu takip eden yaklaşık 5 milyon abonesi ile Orkun Işıtmak ve 3.5 milyon Kafalar kanalı. İnternette en çok ürün tanıtan isimlerden olan Danla Bilic’in ise 1.6 milyon abonesi var.

Görünüşe göre internet fenomenleri, bundan sonra yaptıkları ticari anlaşmalar dahil, sadece bir içerikte tanıttıkları ürünler için de vergi ödeyecekler.