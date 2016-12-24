Bakan Açıkladı: Yerli Arama Motoru İçin Çalışmalar Başladı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada yerli arama motoru için çalışmaların başladığını söyledi.

Günümüzde yerli arama motorları ülkelerin kendi dilini kullanan içeriklerini kendi yazılımlarıyla listelemesi ve böylelikle dış ülkelere kaynak verilmeden içeriklerin vatandaşlara ulaştırılması, aynı zamanda da kullanıcı bilgilerin öğrenilmesi ve bu verilerin ticari amaçla kullanılmasının önüne geçmek için ciddi önem taşıyor. Bu durumun farkında olan bakanlık da Türkiye'nin bir yerli arama motoru olması için harekete geçti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Türkiye'nin yerli bir arama motoruna ihtiyaç duyduğunu ve bunun için yerli arama motoru ile ilgili çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Aynı zamanda arama motorunun dünya ile entegre olması konusuna da dikkat çeken Arslan, yerli arama motorunun dünyayla entegrasyondan ödün vermeyeceğini ancak Türkçe içerikleri de iyi bir şekilde destekleyeceğini söyledi.

Hiç yerli arama motorumuz yok mu?

Daha önce ülkemizde yerli arama motoru konusunda bazı girişimler olmuştu ancak birçok arama motoru girişimi internetteki milyarlarca içeriği doğru bir algoritmayla listeleyemediği ve buna bağlı olarak da kullanıcı kazanamadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. Şu anda yerli arama motoru olduğunu iddia eden bazı siteler olsa da, bu siteler genellikle hazır yazılımları kullanan basit yazılımlardan oluşuyor yani halihazırda Türkiye'nin gelişmiş bir algoritmaya sahip arama motoru bulunmuyor.

Eğer bakanlık tarafından yürütülen yerli arama motoru çalışmalarında hem gerekli istihdam sağlanır hem de algoritmalar gerçekten tüm internet dünyasını kapsayacak öte yandan da kullanıcıyı istediği içeriğe ulaştıracak şekilde geliştirilirse ülkemiz başarılı bir arama motoruna sahip olabilir.