Bakan Ahmet Arslan’dan ‘Mavi Balina’ İtirafı: Engelleyemiyoruz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son dönemin en çok konuşulan oyunlarından Mavi Balina’ya erişimin hala sürdüğünü söyledi.

Oyunculara yerine getirmesi için görevler veren, yerine getirilmemesi halinde oyunculardan olmadık isteklerde bulunan, en sonunda da ‘intihar’ etmeleri konusunda telkinde bulunan Mavi Balina isimli oyun, şu sıralar maalesef hiç olmaması gerektiği kadar popüler durumda. Ebeveynlerin üzerine ekstra bir yük bindiren (bu oyun, ebeveynlerin çocuklarının hangi oyunları oynadığını takip etmesi gerektiğinin en somut örneklerinden) Mavi Balina, hükumet yetkililerinin de dikkatini çekmiş ve bazı açıklamalar yapılmıştı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise oyuna olan erişimin devam ettiğini, fakat Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ve emniyet uzmanlarının konuyla yakından ilgilendiklerini, oyuna erişimin en kısa sürede engellenmesi için çözüm aradıklarını söyledi.

Bakan Arslan, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler."

Hatırlarsanız BTK da oyunla ilgili bir bildiri yayınlamış, ailelere çocuklarına uyarıda bulunmaları gerektiğini belirtmişti.