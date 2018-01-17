Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ülke genelinde internet alt yapısının geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmasına rağmen bilgisayar kullanım oranının düşük olduğunu belirterek, bu oranı arttırmak için Kamu Bilişim Merkezleri kurulacağını belirtti.

Kamu Bilişim Merkezleri hakkında bir açıklama gerçekleştiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, merkezlerin kurulması için Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalandığını belirtti.

Vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerine her yerden erişimini kolaylaştırmak amacı ile önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Arslan, coğrafi bölgeler arasındaki sayısal farkı kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Kamu Bilişim Merkezleri, ilk olarak nüfusları 5 bin ile 50 bin arasında değişen 20 pilot belediyede kurulacak. Projenin başarılı olması halinde Kamu Bilişim Merkezleri ülke genelinde kurulmaya başlanacak.

‘’Kırsal alanlarda telefon ve interneti olmayan köylerimize, mezralarımıza ve karakollarımıza sabit ve mobil haberleşme altyapıları kuruyoruz. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaklaşık 20 bin okulumuza, tüm donanımı ve altyapısıyla eksiksiz 'bilgi teknoloji sınıfları' kurduk’’ diyen Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘’Ölçeği ve yatırım bedeliyle dünyada tek olan FATİH Projesi'nde ise Bakanlık olarak okullarımıza bilişim destekli eğitim altyapıları oluşturduk. FATİH Projesi kapsamında, yaklaşık 46 bin okulumuza, 430 bin akıllı tahta, 46 bin yazıcı kurduk.’’ dedi.

Ülke genelinde askeri kışlalara, halk eğitim merkezlerine, çocuk yurtlarına, huzur evlerine ve kütüphanelere kurulan yaklaşık bin 700 kamu internet erişim merkezi ile evinde bilgisayarı ya da interneti olmayan vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiklerini söyleyen Bakan Arslan, Kamu Bilişim Merkezleri’nin kamu internet erişim merkezlerinin bir devamı niteliğinde olduğunu belirtirken sözlerini şu şekilde noktaladı:

‘‘Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre, internet erişimi olan hanelerin oranı yüzde 80'e, bilgisayar kullanımı yüzde 56'ya, internet kullanım oranı ise yüzde 66'ya ulaşmış durumda. Bir başka ifadeyle, evlerin büyük bir çoğunluğuna internet erişim altyapısıyla ulaşmamıza rağmen evlerdeki bilgisayar ve internet kullanım oranları aynı seviyelerde değil. Kamu Bilişim Merkezleri Projesi, işte bu anlamda bize yardımcı olacak.’’