Bakan Arslan'dan Wikipedia Açıklaması: Hiçbir Adım Atmadılar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'nın halen açılmaması ile ilgili kendilerinin herhangi bir suçunun bulunmadığını, Wikipedia'nın hiçbir adım atmadığını söyledi.

2017'nin Nisan ayından beri Türkiye'den erişim sağlanamayan Wikipedia'nın erişime tekrar açılmasıyla ilgili süreç adeta arap saçına döndü. Geçtiğimiz aylarda resmi Facebook sayfasının profil fotoğrafını "We Miss Turkey" yani "Türkiye'yi Özledik" şeklinde değiştiren Wikipedia, konuyla ilgili bir de açıklama yayınlamıştı.

Bunların ışığında, Türkiye ile ortak bir zemin bulma arayışında olduğunu düşündüğümüz Wikipedia ile ilgili bugün gelen açıklamalar maalesef hiç iç acıcı değil. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'nın Türkiye'deki erşimi ile ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Uyardık, gereğini yapmadılar. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız"

Gelen açıklamayı kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye'nin Wikipedia'dan istediği bir takım şeyler var ve Wikipedia'nın bu konuda adım atmamakta ısrar ettiği söyleniyor. Elbette perde arkasında neler olduğunu, iki tarafın detaylı taleplerini bilemiyoruz. Olan da maalesef internet kullanıcılarına oluyor.