Bakan Bozdağ’dan Herkesi İlgilendiren Çok Önemli Sosyal Medya Açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medya kullanıcıları için çok önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı malum terör saldırıları maalesef 2017 yılının ilk saatlerine de sıçramış, İstanbul’un en ünlü eğlence mekanlarından Reina’ya haince bir saldırıda bulunulmuştu. Yabancı uyruklu misafirlerimizle birlikte onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği, çok daha fazlasının da yaralandığı saldırı sonrası sosyal medyanın kullanımıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan çok önemli açıklamalar geldi.

Bu platform üzerinden teröre en ufak bir destek mesajının dahi savcılığa intikal edileceğini belirten Bakan Bozdağ’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde: