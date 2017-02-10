Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ukrayna arasında yalnızca kimlik kartı ile seyahat yapılabilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını açıkladı.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’yle Ukrayna arasında yalnızca kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini açıkladı.

Şu an Kiev’de bulunan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Türkiye’nin bu bağlamda bir anlaşma sağladığını, kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte her iki ülkenin de karşılıklı olarak turist sayısını arttıracağını belirtti. Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartıyla ülkelerimizi ziyaret edebilmesi konusunda mutabakata vardık. Teknik ayrıntıları gözden geçirdikten sonra, yakın zamanda bu konuda anlaşma imzalanmasını bekliyoruz. Yaz gelmeden bunu başaracağız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye ve Ukrayna arasındaki karşılıklı vizesiz kalış sürelerinin 60 günden 90 güne çıkarıldığı anlaşma, geçtiğimiz yıl imzalanmıştı.