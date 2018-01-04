Bakan’dan Beşiktaş’a Cenk'in Transferi İçin Teşekkür

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun’un İngiltere’ye olan transferinin ülke ekonomisine katkı sağlayacak olmasından dolayı Beşiktaş’a teşekkürlerini sunduğu bir mesaj yayımladı.

Şu an resmi bir duyuru yapılmış değil, fakat %99 ihtimalle Cenk Tosun, Beşiktaş’tan İngiliz futbol takımı Everton’a 27-28 milyon euro karşılığında transfer olacak. İngiliz ulusal haber ajansları dahil birçok haber kaynağı, ödenecek tutarın aşağı yukarı bu civarda olacağını belirtiyor. Başakşehir’den Roma’ya 15 milyon euroya transfer olan Cengiz Ünder’den sonra Cenk Tosun, bu anlamda Türkiye’den yurtdışına en pahalı transfer olan futbolcu unvanını ele geçirecek.

Artık birçok Beşiktaşlının İngiltere Premier Ligi’ni daha yakından takip etmesini sağlayacak bu gelişme, ülkemizdeki hükümet yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılandı. Twitter’dan bir açıklamada bulunan Bakan Şimşek, "80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise şu sıralar Cenk Tosun’un transferi için İngiltere’de bulunuyor. Hafta sonuna kadar durumun netleşeceğini belirten Orman, ödenecek miktar konusunda açıklama yapmasa da İngiliz BBC kanalı, Everton’ın, Cenk’in transferi için Beşiktaş’la 27 milyon sterlin karşılığında anlaştığını duyurdu.