Çiftlik Bank’ın gelişen süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, soruşturmanın bittiğini ve sonuçların değerlendirildiğini belirtti.

Katıldığı Türkiye Perakende Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorduğu soruları cevaplayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

“Çiftlik Bank ile ilgili daha önce yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi müfettiş soruşturmaları bitti. Şimdi onu değerlendiriyorlar. Soruşturmalardan ortaya çıkan, bu tür oluşumlara özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette bir takım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz.

Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik bir çok sıkıntılı ticaret var. Adına ticaret de denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız.”

Yalnızca Çiftlik Bank değil, birbirine benzeyen 11 adet saadet zinciri kuran ve temel mantığı bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse eden sistemlerin olduğunu belirten Bakan, bu sistemin tüketiciyi mağdur eden yönünü ve cezai taraflarını düzenlemek gerektiğini söyledi.