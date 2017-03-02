Bakan Özlü: Antarktika Topraklarından Hak İddia Ediyoruz!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye’den bilim insanlarının araştırma yapmak için gittikleri Antarktika hakkında ‘oraya gittiğimiz için bir bakıma toprak hakkı iddia ediyoruz’ dedi.

Türk bilim insanlarının araştırma yapmak ve üs kurmak amacıyla Antarktika’ya gittiğini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kendilerinin Antarktika’dan bir nevi ‘hak’ iddia ettiklerini söyledi.

9 kişilik araştırma grubunu Antarktika’ya gönderdiklerini söyleyen Bakan Özlü, amaçlarının ilk etapta üssü bölgenin neresine kuracaklarını belirlemek amacıyla fizibilite etüdü yapmak olduğunu söyledi. Araştırmacılardan bilgiler edinmeye başladıklarını belirten Bakan Özlü, ilk fotoğrafların da ellerine ulaştıklarını ifade etti.

Dünyanın en önemli içme suyu rezervinin Antarktika’da olduğunu söyleyen Bakan Özlü, ülke olarak küresel bir oyuncu olmak istiyorsak burada bir üssümüzün olması gerektiğini söyleyip şu açıklamalarda bulundu: “Biz de orada bilimsel çalışmalar yapacağız. Bunu Bakanlığımız şu anda koordine ediyor. Aslında bize bu görev Cumhurbaşkanlığımızdan verildi. Onlar, daha önce çalışmışlar. Bunu uygulamakla ilgili faaliyetleri üniversitelerimizle birlikte çalışıyoruz."

Araştırma heyetimizin orada 1 ay kalıp tekrar döneceklerini, çünkü sıcaklığın -80 dereceye kadar düştüğü kış mevsiminin yaklaştığını söyleyen Bakan Özlü, buradaki doğa şartları ve yapılacak çalışmalar hakkında en son şunları söyledi: “Bölgeye üs kuran ülkelerin 1 sene sonra gittiklerinde, karlarla kaplı olduğu için nereye üs kurduklarını bulmakta zorlandıklarını ifade ediliyor. Bir fizibilite raporu çıkarılacak. Oraya kuracağımız yapılar, binalar Türkiye'de yapılacak, gemiyle gönderilecek. Onun boyutları ne olacak, ne kadarlık bir alanda çalışacağız etüt olarak çıkarılacak. Geminin buz kıran özelliği olması lazım. Envanterimizde bu özelliğe sahip gemiler yok. Belki bir yeni gemi yapacağız veya kiralayacağız."