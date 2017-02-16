Bakan Faruk Özlü: Çok Yakında Robot Askerlerimiz Olacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ülkenin en kritik görevlerinden olan savunma hizmetlerinde, çok yakında robot askerlerden faydalanılacağını belirtti.

Kamusal alanda dijital dönüşüme yönelik bilişim teknolojileri çözümlerinin ele alındığı Ankara’daki Microsoft Zirvesi’nde konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kamunun en kritik görevlerinden olan savunma hizmetlerinde robot askerlerden yararlanılacağı günlerin çok yakın olduğunu belirtti.

Dijital alanda gelişmek için öncelikle genç nüfusun ilk öğretimden başlayacak şekilde eğitimlerine odaklanılmasına, hatta okul öncesinden başlayarak problem çözmelerine, algoritma geliştirmelerine, kod yazma gibi becerileri kazanmalarına gerek duyulduğunu söyleyen Özlü, kamuya yönelik şöyle bir özeleştiride bulundu: “Açık ve dürüst olalım, şu anda kamuda, bırakın bir dijital projeyi hayata geçirebilmeyi, böyle bir projenin ihale şartnamesini hazırlayabilecek insan kaynağı noktasında bile sıkıntılarımız var. Bu açığı süratle kapatmalıyız ve kapatacağız.”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ise yapay zekayı herkesin kullanabileceği bir teknoloji haline getirmeyi istediklerini, öğrencilere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Türkçe nesnelerin interneti eğitimi verilmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını belirtti.

Antarktika’da bilim üssüne onay çıktı

Türkiye’nin Antarktika’da bilim üssü kurması için imzalanması gereken anlaşma, TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek onaylandı. Böylelikle Türkiye, Antarktika’da toprak edinerek bilimsel çalışmalara başlamak için gerekli ve önemli bir süreci de başlatmış oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özlü, Antarktika’ya bilim üssü kurmak için en önemli aşamayı geçtiklerini, şimdiki hedeflerinin ise buzkıran niteliğine sahip bir gemi bulmak olduğunu söyledi.