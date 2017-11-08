Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin yerli otomobil konusunda izleyeceği süreci açıkladı. Projeyi yerli otomobil olarak değil ‘Türkiye’nin otomobili’ olarak tanımladıklarını belirten Özlü, üretilecek aracın segmentindeki diğer araçlardan daha kaliteli fakat daha uygun fiyatlı olacağını söyledi.

Bakan Özlü, 2017 yılının sonunda otomotiv sanayisi toplam ihracatının 28 milyar doları bulmasını beklediklerini, katma değerin Türkiye'de kurulan şirketlerce oluşturulduğu için yerli-yabancı ayrımı yapılmadığını belirtti.

Günümüzde Türkiye'deki her bin kişiye yaklaşık 200, Avrupa'da 600, ABD'de ise 800 otomobil düştüğüne vurgu yapan Özlü, kişi başına yıllık geliri 2023'te 25 bin dolara çıkarmayı hedeflediklerini, bu sayede bin kişiye düşen otomobil sayısının Avrupa ve Amerika’ya yaklaşacağını söyledi.

Yerli otomobilin teknik ve mali durumu ile ilgili de konuşan Bakan Özlü, ‘’Bundan sonraki süreci, ortaya çıkacak teknik analiz ve mali değerlendirme raporu belirleyecek. Örneğin kurulacak ortak girişim grubu şirketinin sermayesi ne olacak? Bu sermayede şirketlerin paylarının oranları ne olacak? Detaylı mali ve teknik bir analiz yapacağız ve projenin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacağız. Bu çerçevede, dünya ölçeğinde bu işi bilen danışmanlık şirketlerinden de bilgiler alacağız.’’ dedi.

Yerli otomobilin yakıt sistemi ile ilgili olarak, içten yanmalı motorların 10 yıl içinde piyasadan çekileceğini ve büyük üreticilerin elektrikli otomobiller üzerinde çalıştığını hatırlatan Özlü, yine de üretilecek yerli otomobilin yakıt türünü ortak girişim grubunun belirleyeceğini ve devlet olarak asıl görevlerinin ortak girişim grubunun önünü açmak olduğunu belirtti.

Yerli otomobilin fiyatı ile ilgili de konuşan Özlü, ‘’Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak.’’ dedi. Bakan Özlü hedef pazarların Kuzey Afrika ve Ortadoğu olabileceğini fakat hangi ülkelerde satılacağının mali analizden sonra belli olacağını da sözlerine ekledi.