Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretileceği yerin 1.5 sene sonra kararlaştırılacağını açıkladı.

Ülkemizin en çok merak edilen konularından olan yerli araba mevzusu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tamamen elektrikli olarak üretilecek yerli arabanın nerede üretileceği büyük merak konusuydu. Bu konuyu daha fazla dillendirmek istemeyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli marka otomobil projesi hakkında yaptığı açıklamada, yerli araçların nerede üretileceği konusunun 1.5 yıl sonra gündeme geleceğini belirtti.

Özlü, 5 babayiğit tarafından oluşturulan bir konsorsiyum sonucu üretilecek yerli araçlar için, “Proje iyi gidiyor. Fakat üretim yeri seçimi konusu 1.5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobil tasarımı, şirketleşme, CEO atanması ve tasarım. Bunlar da yaklaşık 18 ayda tamamlanacak” dedi.

Niğde’de partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özlü, “Biz 5 modelle piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak. Bunların arasında spor, sedan var. Dolayısıyla şu anda uğraştığımız konu şirketleşme süreci ve tasarım. Yer seçimi aşaması daha sonra konuşacağımız bir konu. İnşallah bakarız, 22 il var, Niğde neden olmasın. Niğde de değerlendirilir, o bakımdan inşallah bir sene sonra bu ortaya çıkar” dedi.

Türkiye’nin dış ticaret açığı olduğunu belirten Özlü, bu açığı kapatmak için tek yolun yüksek teknolojik ürünler üretmekten geçtiğini açıkladı. Yüksek teknolojik ürünler üretmek için yeni Ar-Ge merkezleri kurulduğunu belirten Özlü, şu anda 1035 Ar-Ge merkezinin olduğunu ve bunların artmaya devam ettiğini açıkladı.