Bakan, Yaz Saati Uygulamasına Devam Edileceğini Açıkladı!

Enerji Bakanı, katılmış olduğu ödül töreninde yaz saati uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, yaz saati uygulamasının aynı şekilde devam etmesi için gerekli başvurularda bulunulacağını belirtti.

Enerji Bakanı Berat Albayrak, bugün yapmış olduğu açıklamayla,yaz saati uygulamasına aynı şekilde devam edileceğini duyurdu.

Albayrak, "Enerji verimliliği alanında çok büyük potansiyele sahibiz, bu konuda çok yoğun strateji gütmek zorundayız. Uzun çalışmalar sonucunda ulusal enerji verimliliği eylem planını bitirdik, bunu da 2018 başında duyuracağız. Madenle ilgili süreçte sona geldik. Özellikle cari açığı etkileyen ürün bazında madende entegre üretim ve yanında mamüle dönüştürme fabrikası içeren stratejiyi hayata geçireceğiz. Yaz saati uygulamasına da aynı şekilde devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Yaz Saati Uygulamasına Aynı Şekilde Devam Edilecek!

Yaz saati uygulaması hakkında açıklamalarına devam eden Bakan, "Bu yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararının açıkçası esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Sadece usul ile ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir durum. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içinde bitirecekler. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. Bu verimlilik konusunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı." dedi.

Başbakan Yardımcısı ise Danıştay'ın vermiş olduğu kararın oldukça önemli olduğunu belirtti. Fakat hükumet olarak yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yana olduklarını vurgulayan Başbakan Yardımcısı, ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili önemli adımlar atacaklarının da altını çizdi.

Peki siz yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?