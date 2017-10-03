Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı yapmış olduğu açıklamayla, yerli otomobilin bu ay içerisinde resmi olarak açıklanacağını kamuoyuna duyurdu.

Yerli otomobil konusu hakkında heyacan verici açıklama sonunda geldi. Aylardır süren tartışmaların ardından, yerli otomobil hakkında hükumet cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamalara göre yerli araç, bu ay içerisinde resmi olarak duyurulacak. Bir yandan %40'lık taşıt vergisi zammı tartışması kol gezerken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de beklenen açıklamayı yaptı.

Yerli otomobil konusundaki çalışmaların sonuna gelindiğinin altını çizen bakan, Ekim ayı içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından yerli otomobilin resmi olarak duyurulacağının müjdesini verdi.

Yerli Otomobil ÖTV'den Muaf Olacak!

Aracın piyasaya güçlü bir şekilde girebilmesi için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulacağını açıklayan bakan, ortaklı bir model ile üretim yapılacağını da belirtti. En fazla 5 ortaklı bir modelin hayata geçirileceğini Bakan, yabancı marka otomobillerin üretimini yapan grupların yer almayacağına da ayrıca dikkat çekti.

Yerli otomobilde elektrikli araçlara öncelik tanıyacağını vurgulayan bakan, elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisine öncelik verileceğini de ifade etti. Türkiye genelinde şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması adına önemli adımlar atacaklarının da müjdesini verdi. Ayrıca bakan, araç kiralayacak veya satın alacak devlet kurumlarına yerli otomobil için ekstra teşvik sağlanacağını belirtti.