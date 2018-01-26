Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada Bitcoin ile ilgili düşüncesinin değişmediğini belirtti.

Bitcoin ve kripto para piyasası ile ilgili hem dünyada hem de ülkemizde 2017 oldukça ilginç tartışmaların yaşandığı bir yıl oldu. Özellikle bir çok büyük ülke kripto para piyasası ile ilgili yatırımlarını arttırırken, ülkemizde de konu ile ilgili pek çok gelişme ve tartışma döndü. Siyasal çevreler konuyu farklı farklı yorumlarken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi daha önce Bitcoin'in saadet zinciri olduğunu söylemişti.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’na katılan Bakan Zeybekçi, Bloomberg HT'de Dünya Ekonomik Forumu'ndaki gelişmelerle ilgili bir röportaj verdi. Konu Bitcoin ve kripto piyasasına geldiğinde düşüncelerinin fazla değişmediğini belirten Zeybekçi, Bitcoin'in hala global bir saadet zinciri olduğunu düşündüğünü aktardı.

Zeybekçi'nin tam açıklaması ise şöyle: "Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama Bitcoin’in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Arkasında kimsenin, sorumlusunun olmadığı bir değere dayalı bir şey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım. Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar.”

Yani ne diyelim, Bakan Zeybekçi'nin endişesinin tüm kripto para teknolojisiyle ilgili değil, Bitcoin ile olması aslında çok da haksız olmadığını gösteriyor gibi. Özellikle de Bitcoin ile ilgili bir türlü yasal düzenlemeler geliştirilememesi ve kontrolsüz yükselmesi, özellikle de son dönemlerde yükselişinin sebebinin piyasa baronlarına bağlanması iddiaları hiç de az şüphe çekici değil. Ancak Bitcoin büyümesini biraz durdurmuş olsa da, hala en değerli kripto para birimlerinden biri ve hem piyasa açısından hem de bu işe ilgili insanlar açısından popülerliğini koruyor. Yani ileride ne olacağını kestirmek zor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?