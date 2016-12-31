Adil Kullanım Kotası belasını çekmeye devam edeceğiz. Fakat bu beladan kurtulacağımız tarih artık kesinleşti diyebiliriz.

Ha kalktı, ha kalkacak falan derken bir seneyi daha Adil Kullanım Kotası'na yönelik bir gelişme olmadan geride bırakıyoruz. Daha önceden BTK'nın AKK konusunda yeni adımlar atması ve kullanıcıları memnun edecek bir düzenleme yapması bekleniyordu, fakat bu durum gerçekleşmemişti.

Sadece Eylül ayı başında BTK tarafından yayınlanan bir açıklamada, kurumun planlamaları doğrultusunda 31 Aralık 2018 tarihinde Adil Kullanım Noktası'nın tamamen kaldırılacağından bahsedilmişti. Şimdi ise BTK'nın bu planlaması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından da onaylanmış durumda.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücreti konusunda yapılan indirimden söz eden Bakan Arslan, "Adil Kullanım Kotası'nı 2018'de kaldıracağız" açıklamasında bulundu. Arslan, BTK'nın daha önceden işaret ettiği 31 Aralık tarihi konusunda bir bilgi paylaşmış değil. Fakat 2018 tarihini işaret eden bir açıklamanın yapılması, BTK'nın da planlamaları doğrultusunda bir çalışma yürütüldüğünün işaretçisi.

Daha önceden AKK'ye yönelik ''şöyle olacak'', ''böyle çözeceğiz'' yönünde yapılan açıklamalar ardından bir sonuç çıkmaması ve bu açıklamaların genelde BTK kaynaklı olarak yapılmış olması, bizlerde de BTK'ya karşı ister istemez bir güven kaybı oluşturdu diyebiliriz. Hatta biz, Eylül ayında BTK'nın 2018'i işaret ettiği açıklamasını haberleştirdiğimiz zaman sizlerin çoğundan ''ikna olmadık'', ''yine bir bahane bulup ertelerler'' şeklinde yorumlar gelmişti.

Şimdi ise aynı tarihin Bakan Arslan tarafından da kesin bir dille ifade edilmesi, bu konuda beklentimizi biraz daha yükseltti diyebiliriz.

Yani AKK'nin 2018'de kalkacağı artık kesin gibi. Fakat BTK'nın dediği gibi 31 Aralık'ta, yani 2018'in son günü mü olur, yoksa daha erkene mi çekilir, orasını bilemiyoruz.

Bu arada Osman Gazi Köprüsü'nde yaklaşık 89 lira olan geçiş ücreti bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürülüşmüş durumda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15.95 TL.