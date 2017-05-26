Türkiye’nin otomotiv sanayi konusunda gelişmiş bir ülke olduğunu, sadece kendine ait bir markasının olmadığını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil konusunda bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobil konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Bakan Özlü, bunun üzerine TÜBİTAK’la birlikte yerli marka ile ilgili bir çalışma başlatıldığını belirtti. Bakanlık görevine geldikten sonra söz konusu durumu tekrar incelediklerini belirten Bakan Özlü, "Yeni bir iş modeli ortaya koyduk. Bu yeni iş modeli, özel sektörün önde olacağı, devletin de destekleyeceği bir model, yani özel sektör öncülüğünde bu çalışmanın yapılmasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin otomotiv sektöründe ve sanayisinde son derece önemli ülkeler arasında bulunduğunu söyleyen Özlü, ülkemizde geçtiğimiz yıl 1,5 milyondan fazla üretildiğini ve bunun %76’sının ihraç edildiğini belirtti. Özlü, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türkiye otomotiv sektöründe ihracat yapan bir ülke. Dünyanın en prestijli otomobil firmalarına parça üreten yan sanayimiz var. Türkiye otomotiv sanayi konusunda tasarımıyla, üretimiyle, ihracatıyla son derece gelişmiş bir ülke. Bizim sadece kendi markamız yok. Türkiye'nin kendi tasarladığı, test ettiği, onayladığı ve piyasaya sürdüğü bir markası yok. Zaten projenin de adını, 'yerli marka otomobil' diye ifade ediyoruz. Çünkü, şu anda Türkiye'de üretim yapan şirketler de yerli. O şirketlerde Türk işçiler çalışıyor, ihracat yapıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Onları da biz yerli kabul ediyoruz. Burada olmayan tek şey yerli markadır. İnşallah bu çalışma yerli bir markanın oluşması için gerekli bir çalışma olacaktır."

Yerli otomobilin istihdama büyük katkısının olacağını, yapacakları çalışmayla tasarım ve üretim mühendislerinin yeteneklerini geliştireceğini, işçilere istihdamlar ve iş imkanları oluşturulacağını söyleyen Özlü, "Bu çalışma, otomotiv sanayimizin kendi markasıyla dünya pazarlarında yer bulmasına vesile olacak." ifadesini kullandı.