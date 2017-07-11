Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, piyasaya sürülecek ilk yerli otomobilin versiyonunun elektrikli olacağını belirtti.

Yerli otomobil konusunda bazı açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilk versiyonun elektrikle çalışacağını söyledi. Bu otomobilin pazar konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını belirten Özlü, "Dünya otomotivinde yaşanan dönüşüm bu pazara girmek için en iyi zamanın şimdi olduğunu gösteriyor. Yerli otomobilde bizim de ilk önceliğimiz elektrikli olacak. Yakında piyasaya çıkacak yerli otomobilin ilk versiyonu elektrikli olacak" şeklinde konuştu.

Ülkemizin uçak üretimiyle ilgili bazı çalışmalar içerisinde olduğunu da söyleyen Özlü, uçakların yakın gelecekte insansız olarak üretileceğine değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'nin uçak üretecek gücü var. Biz bu çalışmaları yürüteceğiz. Şuanda üretim bandından inen yeni nesil savaş uçakları insanlı olarak üretilen son nesil uçaklar. Biz de çalışmalarımızı bu kapsamda yürütüyoruz.

Son olarak 2018 yılında Antarktika’da Türk üssünün kurulacağı bilgisini veren Özlü, Türk astronot yetiştirilmesiyle ilgili bazı girişimlerde bulunacaklarını aktardı.