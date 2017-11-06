Türk Telekom’un birçok yerden taliplerinin bulunduğunu ve devredilebileceğini söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ‘eğer taliplileri biz de uygun bulursak devir işlemini gerçekleştireceğiz’ dedi.

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi, 11 Kasım 2005 tarihinde Suudi merkezli Oger Telecom’a 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında satılmıştı. Reuters ise geçtiğimiz ağustos ayının sonlarına doğru Oger Telecom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağına dair bir iddia öne sürmüştü. Hatta bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hisselerinin hükümet tarafından satın alınabileceği de belirtilmişti.

Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un kefil olduğu, rehin verdiği herhangi bir işlemi ya da hissesi bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “OTAŞ, Oger Telecom Anonim Şirketi 2026’ya kadar diğer ortaklarıyla beraber Telekom’un yüzde 55 işletme hissesine sahip. İşletme hakkına sahip olduğu hisseleri kendisi rehin vermiş durumda. Telekom’un işleyişinde en ufak bir aksama yok. Bu yılki rakamlar güzel gidiyor. Çok da iyi açılımlar yaptılar.”

Oger’in özelleştirmeden kaynaklı ödediği tutarın 21 yıl için 6.5 milyar dolar olduğunu açıklayan bakan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bunun tamamını ödemiş durumda. Temettü olarak aldığı para da aşağı yukarı bu kadar. Özelleştiği dönemde kasasında 3 milyar lira var. Bunun yüzde 10’unu işletmesini ayakta tutabilmek için kasasında tutmuş. 2,8 milyar lira Hazine’ye aktarılmış durumda. 1 milyar 50 milyon lira kıdem tazminatını şirket üstlenmiş. Bugüne kadar 28,3 milyar liralık yatırım yapılmış. 4 milyar liralık lisans bedeli ödenmiş. Hazine’ye de 10,4 milyar lira temettü ödenmiş. Şirket bu güne kadar 423 milyon liralık gayrimenkul satmış. Geçmişteki santraller büyük ve analog. Dijital santrallere geçilip çok daha küçük alanlara ihtiyaç duyulunca atıl kalan alanlar satılmış. Buna karşılık 1,5 milyar lira değerinde gayrimenkul alınmış veya inşaat yapmış.”

Türk Telekom’da halihazırda 34 bin çalışanın olduğunu ve şirketin ilk yarıda 956 milyonluk kar elde ettiğini belirten bakan, Oger’in de borcunu ödemeden hisselerini herhangi bir yere devretmesinin mümkün olmadığını belirtti. Devir işleminin gerçekleşebilmesi için tüm borcun ödenmesi gerektiğini belirten bakan, son olarak şunları söyledi: "Telekom’un direkt altına imza attığı herhangi bir borç, senet ya da rehin yok. Birçok talipli var, taliplilere devredebilir. Taliplileri biz de uygun bulursak, bunu yapacağız. O olmazsa bankalara geçmiş olacak. Şirketin şu anki işletme değeri zaten buraları karşılıyor. Bir risk oluşmaması adına bir yıldır süreçleri takip ediyoruz. Kamuya tekrar geçmez, yüzde 15’i halka açık, o şekilde devam eder.”