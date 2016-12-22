Bakandan Son Dakika Açıklaması: Yurt Dışı Alışverişlerinde Sınır 30 Euro’ya İndirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışı alışverişlerinde muafiyet limitini 30 Euro’ya düşürdüklerini açıkladı.

Yaklaşık bir ay önce paylaştığımız haberimizde, yurt dışı alışverişlerinde sınırın 150 Euro’ya kadar çıkacağından bahsetmiştik. Tüketici bazında bakıldığında gayet hoş karşılanan bu gelişmeye karşılık Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün tam tersi bir açıklama yaparak son noktayı koydu.

TOBB Konferans Salonu’nda yapılan Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliğinde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık olarak elektronik ticarete çok önem verdiklerini belirterek şu açıklamada bulundu: "E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım." Dünyadaki örneklerine bakıldığında Türkiye’nin bu alanda oldukça geride kaldığını ve çok mesafe kat etmeleri gerektiğini söyleyen Tüfenkci, "Bunun birçok nedeni var. En önemli nedenlerinden bazıları da bizim şu ve ya bu nedenle bilişim sektörünün altyapısını oluşturan firmalara getirdiğimiz bir takım kısıtlamalar" dedi.

Yurt dışından yapılarak Türkiye’ye gümrüksüz giren siparişlerin 75 Euro’ya kadar limitinin olduğunu fakat bunun haksız rekabete yol açtığını söyleyen Tüfenkci, "İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüm. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 euroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer" ifadelerini kullandı.